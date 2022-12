Verissimo va in vacanza e si ferma per il Natale. Il programma condotto da Silvia Toffanin si prende una pausa. Le ultime due puntate dell’anno sono state quelle del weekend 10-11 dicembre. Negli anni precedenti, da quando è scoppiata la pandemia, il talk di Canale 5 è sempre andato in onda anche durante le festività per tenere compagnia ai tanti telespettatori affezionati che da sempre seguono le interviste di Silvia Toffanin.

Quest’anno invece non sarà così e da questo weekend (17-18 dicembre) e fino all’Epifania la trasmissione si ferma e non andrà in onda. Fino a dicembre però lo stacco per il pubblico sarà a metà in quanto la programmazione di Canale5 ha previsto nella giornata del sabato pomeriggio la messa in onda del meglio di quest’edizione con il format già collaudato di Verissimo – Le storie. Insomma in occasione del Natale, Silvia Toffanin si prende un periodo di pausa anche se dietro le quinte il lavoro non finisce mai.

Verissimo, stop per Natale: Silvia Toffanin riprende nel 2023

Infatti Silvia Toffanin sta già pensando alle interviste che andranno in onda nel 2023. Intanto il pubblico piò consolarsi con il format Verissimo – Le storie, in cui potrà rivedere le interviste più belle condotte da settembre ad oggi: si parte sabato 17 dicembre dalle 14. Per il giorno successivo Verissimo sarà sostituito da film sia a tema natalizio che non. Dopo la puntata di Amici, c’è il film dal titolo “Ti va di ballare?” con Antonio Banderas che racconta la vera storia di Pierre Dulaine.

Il pubblico non dovrà aspettare molto per ritrovare le interviste di Verissimo: le nuove chiacchierate di Silvia Toffanin riprendono nel 2023, per l’esattezza sabato 14 gennaio. Anche l’anno prossimo il programma è stato confermato nel doppio appuntamento sia quello del sabato che quello della domenica. Una scelta, quella di Mediaset, che fino ad ora si è rivelata vincente con ascolti record per la rete.

Al rientro dalle vacanze natalizie, inoltre, Verissimo dovrebbe riprendere al sabato nel consueto orario storico delle 16:00/16:30 visto che i mondiali di calcio sono terminati e hanno portato a diverse modifiche nel palinsesto. La domenica, invece, continuerà ad andare in onda subito dopo la puntata del talent show Amici. Con l’inizio del Serale il programma di Maria De Filippi non andrà più in onda la domenica e Silvia Toffanin potrebbe avere un nuovo orario.