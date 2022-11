“Spostata”. Silvia Toffanin e Verissimo, la costretta decisione di Mediaset. Cosa cambia

Verissimo, grossa novità per Silvia Toffanin. La conduttrice può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti dal suo programma che è sempre molto seguito. Il successo del contenitore pomeridiano di Canale 5 è stato tanto che i vertici del Biscione hanno deciso di raddoppiare l’appuntamento: da questa stagione oltre al sabato Verissimo è approdato anche alla domenica. E ancora una volta Silvia Toffanin sta facendo centro.

Negli ultimi giorni i palinsesti delle principali stazioni televisive sono profondamente cambiati. I campionati mondiali di calcio in Qatar hanno infatti pesantemente condizionato la programmazione della Rai che trasmette in esclusiva tutte le partite. Ne sanno qualcosa Mara Venier e Milly Carlucci, ma non solo. Anche Milo Infante e il suo Ore 14 sono stati costretti allo stop e non senza un filo di amarezza. Anche sulle reti Mediaset ci sono dei cambiamenti. E uno, grosso, riguarda proprio Verissimo.

Grande novità per Silvia Toffanin e il suo Verissimo

Anche Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, subirà un grande cambiamento a partire dalla prossima puntata di sabato 3 dicembre. A renderlo noto è stato proprio il sito ufficiale di Mediaset che ha annunciato l’importante novità nella programmazione. Il prossimo appuntamento di Verissimo inizierà infatti alle 14:10 e terminerà alle 16:00.

Dunque Verissimo anticiperà di ben due ore l’inizio della puntata, visto che solitamente va in onda tra le 16 e le 16 e 30. Il motivo è semplice: Mediaset vuole evitare la concorrenza con l’importante partita dei Mondiali in Qatar. Sabato prossimo, infatti, è prevista la prima delle otto gare valevoli per gli ottavi di finale. Le contendenti devono ancora essere definite, ma il calcio d’inizio è fissato per le 16:00.

Il cambiamento riguarderà anche la puntata di Terra Amara. La soap opera andrà infatti in onda alle 16 per terminare alle 17 e 10. Inoltre l’appuntamento è stato ridotto: la puntata di sabato 3 dicembre durerà infatti solo 50 minuti, pubblicità escluse. Successivamente sarà trasmesso il film “A passo di danza”. Anche Caduta Libera subirà un cambiamento: andrà in onda infatti dalle 19:05 alle 20:15.

