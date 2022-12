Pamela Prati è stata eliminata dal GF Vip dopo due mesi di permanenza nella casa. La showgirl 64enne si è detta felice del suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini. “Per quel che mi riguarda, ho vinto la mia battaglia. Una battaglia che va al di là di qualsiasi podio o riconoscimento. Sono entrata nella Casa con mille paure, dubbi, incertezze. Sono uscita, invece, felice e con un sorriso pieno di vita. Come se da quel giorno fosse iniziata, ancora una volta un’altra vita”.

Inoltre ha incontrato un uomo, Marco Bellavia, con cui è nata una chimica interessante e potrebbe anche nascere una storia d’amore: “Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni”. Tuttavia negli ultimi giorni è spuntato un retroscena che riguarda Pamela Prati: secondo Pipol, però, la showgirl avrebbe stretto precisi accordi contrattuali che vieterebbero domande inerenti il caso Caltagirone nelle interviste seguite al GF. Per questo motivo, si legge sul portale, quelle partecipazioni televisive sarebbero saltate.

Pamela Prati fuori dalla tv, la rivelazione: “Ha rifiutato Verissimo”

Il futuro in tv di Pamela Prati non sarebbe roseo. A tal proposito il portale Fanpage.it ha interpellato una fonte vicina alla showgirl sarda. E da quello che si legge sul sito è stata fornita una versione differente. “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti”: sono le parole della fonte che fanno riferimento a un’intervista a Verissimo che al momento non c’è stata: “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”.

In sostanza Pamela Prati avrebbe rifiutato l’invito a Verissimo a causa di quanto accaduto nella puntata del 20 novembre del programma condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione la conduttrice stava intervistando Orietta Berti, attualmente opinionista del GF Vip, e non ha nascosto di non credere a Pamela Prati, né a proposito della sua innocenza rispetto al caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, né in relazione al legame in corso con Marco Bellavia.

“Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia – ha detto la cantante -. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”, sono state le parole di Orietta Berti a cui hanno fatto eco quelle di Silvia Toffanin che ha lanciato una frecciata a Pamela Prati: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.