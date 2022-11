Si mette male per Pamela Prati, dopo il GF Vip 7 qualcosa si è rotto. A quanto si apprende il reality non avrebbe portato i frutti sperati in termini di popolarità. Eppure la showgirl sarda si dice felice del suo percorso. “Per quel che mi riguarda, ho vinto la mia battaglia. Una battaglia che va al di là di qualsiasi podio o riconoscimento. Sono entrata nella Casa con mille paure, dubbi, incertezze. Sono uscita, invece, felice e con un sorriso pieno di vita. Come se da quel giorno fosse iniziata, ancora una volta un’altra vita”.



Merito anche di Marco Bellavia: “Una persona speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altra tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno, visto che, per ora, non abbiamo avuto ancora modo. Nella Casa abbiamo avuto poco tempo e, una volta uscita, ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid, ma una cosa è certa: io, lì dentro, non ho mai bluffato. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi. Telefonate, fiori”.

GF Vip 7, brutte voci su Pamela Prati: fatta fuori dalla tv



E ancora: “Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni”. La showgirl non rinnega, però, che desidera qualcosa di unico: L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale, ma magari nascerà in un altro modo”.



“In fondo, chi può dirlo? Vorrei fermare il tempo. Mai come in questo momento è tutto così perfetto. Mi sento come un diamante che è tornato a brillare”. Una cosa sembra però più certa di altri. Pamela Prati non sarebbe più ospite gradita in televisione. Il motivo sarebbe legato alla storia legata al Mark Caltagirone, il fidanzato fantasma di Pamela.



Nel dettaglio Pamela avrebbe messo come condizione per le interviste il fatto di non fare menzione a Mark. Condizioni che avrebbero fatto sì che tutte le interviste previste con Pamela Prati saltassero una per una. Il suo futuro in tv non sembra quindi particolarmente roseo.