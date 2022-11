Tra gli ospiti di Verissimo – puntata di domenica 20 novembre – c’è stata anche Orietta Berti, la popolare cantante attualmente opinionista del GF Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli. Quest’ultima è stata confermata rispetto alla scorsa edizione, mentre Orietta Berti ha preso il posto che è stato di Adriana Volpe. La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin di trovarsi bene in questo nuovo ruolo e di essere diventata molto amica della collega Bruganelli. Ha svelato inoltre che questo programma le ha dato un sacco di popolarità, ancora di più di quella che già aveva.

Orietta Berti ha raccontato un retroscena che riguarda il momento in cui rifiutò una proposta di Playboy, che avrebbe voluto metterla senza veli in copertina. “Non solo per il pensiero che mia suocera mi avrebbe portato via mio marito. Cinquantacinque anni fa, anche mia mamma era una marescialla”. Una scelta fatta soprattutto per proteggere suo marito: “Mi dissero al tempo che con i soldi che avrei guadagnato avrei potuto comprare quattro appartamenti, ma intanto avrei messo nel ridicolo Osvaldo”.

Leggi anche: “Ora posso dirlo”. Pamela Prati, Silvia Toffanin scopre tutto ora: caos a Verissimo





Verissimo, Silva Toffanin attacca Pamela Prati

Playboy non è stata l’unica tentazione per Orietta Berti: infatti anche il regista Tinto Brass la voleva nel film Monella: “In quel periodo facevano film un po’ spinti, con attrici come Edwige Fenech. Un giorno mi chiamò Tinto Brass, rispose mia mamma: ‘C’è quello che fa tutti quei film sporchi. Invece lui disse: ‘Non la faccio spogliare, deve fare la maggiore’. Tante altre volte mi ha chiamata: ‘Ho una parte per lei’”. Orietta Berti ha raccontato di aver rifiutato anche quella di proposta.

Poi si parla del GF Vip 7 e Silvia Toffanin ha mostrato dei video con gli interventi di Orietta Berti chiudendo il filmato con i battibecchi avuti con Pamela Prati. In questa occasione la conduttrice di Verissimo sorprende tutti: infatti chiede ad Orietta Berti di raccontarle tutto della showgirl sarda, usando ovviamente la sua proverbiale schiettezza: “Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia – ha detto la cantante -. Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”

A questo punto Silvia Toffanin rifila una stoccata a Pamela Prati che nessuno avrebbe mai immaginato: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”. Una frecciata in piena regola a cui il pubblico nello studio di Verissimo ha risposto con un applauso.