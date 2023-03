“Siamo molto preoccupati”. Isabella Ricci scomparsa, fan allarmati. L’ipotesi più brutta sull’ex dama di UeD

Fino a qualche tempo fa Isabella Ricci è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne: dopo essere entrata nello studio di Maria De Filippi si è fatta subito notare per il suo carattere deciso e per i suoi modi di fare. La dama romana ha 63 anni ed è una imprenditrice nel settore del pet caring. La donna infatti è proprietaria insieme ad altri tre soci di uno dei fornitori di materiali per la cura dell’animale domestico più grande in Italia.

Dopo qualche frequentazione Isabella Ricci ha deciso di lasciare il programma per vivere la sua storia d’amore con Fabio Mantovani, un cavaliere conosciuto in studio. I due si sono sposati di recente e hanno documentato sui social il loro matrimonio. Lei ha scelto un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni rosa, bianco e lilla. Lui un classico abito scuro con papillon e non la cravatta.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, i fan temono la crisi di coppia

Di recente Isabella Ricci si è trasferita con il suo uomo a Dubai dove trascorre alcuni mesi dell’anno e ha rivelato la sua giornata tipo nel corso di un’intervista sul Magazine dedicato al programma. “La nostra giornata tipo è al mare: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto. Sono stabilimenti più cari che in Italia ma comprendono un’accoglienza di un certo tipo: lettino, bevande, cibo e qualsiasi altra esigenza”, raccontano insieme.

Tuttavia da qualche settimana dei due non c’è più traccia sui social. La dama non si mostra più su Instagram insieme a suo marito, al punto da allarmare i numerosi sostenitori che temono una possibile crisi in corso per la coppia nata tra il parterre del trono over. Dallo scorso gennaio si sono perse le loro tracce. I due non sono più apparsi insieme come accadeva ai vecchi tempi e ovviamente i sostenitori hanno iniziato a temere che qualcosa non stesse più andando per il verso giusto.

“Isabella e Fabio non si vedono più insieme, davvero strano e qualcosa non torna”, hanno scritto alcuni utenti sui social preoccupati per le sorti della coppia del trono over. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che cura una pagina dedicata a Uomini e Donne ha fatto chiarezza sul rapporto tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne smentendo le voci di crisi anche se da parte loro non c’è stata una presa di posizione ufficiale: “Posso assicurarvi che tra loro va tutto bene, Fabio è in Italia mentre Isabella è rimasta a Dubai. Nessuna rottura”, ha scritto Pugnaloni sul suo profilo Instagram.