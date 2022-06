Isabella Ricci, il marito in ospedale. A poco dal matrimonio, un momento non proprio felice per i due ex protagonisti di UeD e anche questo condiviso con il pubblico social. Qualche giorno fa la dama considerata rivale di Gemma Galgani ha annunciato il ricovero del suo. Fabio Mantovani

L’ex cavaliere di UeD ha un problema al ginocchio per cui si è reso necessario un intervento chirurgico. “Ciao amici – le parole di Isabella Ricci sulla salute del marito – vi volevo dire una cosa. Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”.





Isabella Ricci marito in ospedale: come sta Fabio Mantovani

“Ahimé decrepito il ginocchio”, ha confermato lui che da giovane era calciatore. “Saremo una quindicina di giorni in riabilitazione – chiarisce Isabella Ricci – e io starò vicina a lui”. “E sarà bellissimo”, ha affermato sorridente Fabio Mantovani. “Nel frattempo – aveva concluso l’ex dama – vi terrò aggiornati su tutto quello che succede”. E così è stato.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’ospedale, a pochi giorni dalla notizia dell’operazione comunicata al pubblico social. “Operazione fatta”, fa sapere Isabella Ricci con il marito sdraiato a letto col pollice insù. Entrambi sorridono soddisfatti, facendo così capire che l’intervento al ginocchio è andato bene. E infatti poi il post: “Mio marito sta meglio”.

Insomma, tutto è andato per il meglio anche se ora serviranno un paio di settimane di riabilitazione. Sotto il post condiviso da Isabella Ricci sulle condizioni di salute del marito dopo l’operazione, tra i vari commenti, c’è quello dell’amica ed ex tronista Samantha Curcio: “Ha una donna meravigliosa vicino”, ha scritto.

