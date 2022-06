Isabella Ricci e Fabio Mantovani, brutta notizia per la coppia di Uomini e Donne. Ricorderete in tanti la loro storia, nata senza troppa convinzione e poi decollata fino alla gioia più grande. I due, infatti, dopo essere usciti dallo studio di Maria sono tornati come ospiti per fare il grande annuncio: “Ci sposiamo!”. E tutti, anche la rivale Gemma Galgani, si sono congratulati con i due sposini. La cerimonia è stata celebrata sabato 28 maggio scorso a Pescardina, paese natale i lui.

Già però a pochi giorni dal matrimonio Isabella Ricci ha dovuto affrontare un grande dolore. Una persona a lei molto cara se n’è andata e l’ex dama l’ha salutata con un messaggio su Instagram: “Che strana la vita: solo tre giorni fa stavamo festeggiando insieme… sempre sorridente e pieno di vita! Il dispiacere è immenso. Ci mancherai”. Ma a quanto pare le brutte notizie non sono finite per la coppia. Anche in questo caso è stata Isabella a farlo sapere a tutti via social.





Isabella Ricci annuncia che Fabio si deve operare

Con una story su Instagram Isabella Ricci, affiancata dal fresco marito, ha annunciato che presto Fabio Mantovani dovrà ricoverarsi. L’uomo deve infatti sottoporsi ad un intervento al ginocchio: “Ciao amici – le parole di Isabella – vi volevo dire una cosa. Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”. Isabella aggiunge anche un ulteriore dettaglio.

Pare infatti che l’infortunio al ginocchio Fabio Mantovani se lo sia procurato quando da giovane faceva il calciatore. “Ahimé decrepito il ginocchio” dice lui. “Saremo una quindicina di giorni in riabilitazione – chiarisce Isabella Ricci – e io starò vicina a lui”. “E sarà bellissimo” afferma sorridente Fabio. “Nel frattempo – conclude l’ex dama – vi terrò aggiornati su tutto quello che succede”.

Insomma prima il lutto ora il ricovero per la fresca coppia di sposini pare non ci sia pace. Certo non si tratta di un problema grave, tutto risolvibile con un paio di settimane. Tanto più che i due ci scherzano su. “Sul mio ginocchio solo miglioramenti…” dice Fabio e Isabella Ricci ironizza: “Il miglioramento ci sarà, diventerai più alto”. Quindi, insieme, affronteranno anche questo piccolo problema. Poi finalmente potranno godersi un po’ di relax..

“L’abbiamo fatto davvero!”. Isabella Ricci e Fabio Mantovani, l’annuncio (e le foto) dell’ex dama