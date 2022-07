“Proprio adesso…”. Isabella Ricci, dopo l’operazione del marito un’altra brutta notizia. Momento no per l’ex UeD

Isabella Ricci positiva al Covid. Con una story pubblicata sul proprio profilo Instagram l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha dato il triste annuncio ai suoi fan. L’imprenditrice ed ex modella ha scritto: “È toccato anche a me! Sono risultata positiva al Covid”. Davvero un periodo no per l’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. Pochi giorni fa, infatti, la dama aveva fatto sapere che il marito Fabio Mantovani avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’uomo ha dovuto risolvere un problema al ginocchio e si è sottoposto ad un’operazione. Così Isabella Ricci: “Ciao amici, vi volevo dire una cosa. Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”. “Saremo una quindicina di giorni in riabilitazione – aveva aggiunto lei – e io starò vicina a lui”. “E sarà bellissimo” la risposta di Fabio. “Nel frattempo – conclude l’ex dama – vi terrò aggiornati su tutto quello che succede”.





Isabella Ricci positiva al Covid e il marito in riabilitazione

Beh, un aggiornamento è arrivato, solo che non è davvero quello che si aspettavano i fan. Infatti la stessa Isabella Ricci, risultata positiva al Covid, non nasconde la sua amarezza e nella story scrive: “Proprio adesso che Fabio era rientrato a casa”. E dire che pochi giorni fa la stessa 63enne aveva fatto sapere: “Mio marito sta meglio”. In seguito ha aggiunto: “Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi. Vi aggiorneremo!”.

Dunque Isabella Ricci non potrà stare vicino al marito Fabio Mantovani durante il periodo di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Ovviamente l’ex dama dovrà stare in isolamento fin quando non si sarà negativizzata. Nel frattempo Isabella ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv nella quale ha rivelato alcuni imprevisti durante il matrimonio.

Isabella Ricci ha fatto sapere che quando si è sposata a Pescantina, provincia di Verona, il tempo non è stato clemente: “Pioveva ogni cinque minuti. Un susseguirsi di temporali”. Inoltre l’ex dama ha detto di aver ricevuto gli auguri da Tina Cipollari, ma non da Gemma Galgani né tantomeno da Ida Platano. Infine la Ricci ha svelato qual è stato il momento più emozionante della cerimonia: “È stato quando lui si è avvicinato con i suoi figli dicendomi che era tutto il loro pacchetto familiare”.

