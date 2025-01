Al Grande Fratello è tempo di confessioni. E non sono mancate le sorprese di fronte a rivelazioni di Javier, che hanno coinvolto anche le maggiori protagoniste dell’attuale edizione. Quando ha nominato Helena tutto il pubblico è praticamente rimasto sorpreso, visto che quelle sue parole sono state improvvise. E non hanno trovato l’appoggio nemmeno da parte di Zeudi.

Infattiu, durante questo dialogo al Grande Fratello tra Javier e l’ex Miss Italia, è stato tirato fuori il nome di Helena ma pure quello di Shaila. Ed è nata una sorta di contrapposizione, che è destinata a fare rumore. Non sappiamo se queste affermazioni saranno fatte ascoltare durante la puntata in diretta del 20 gennaio, ma intanto il pubblico le ha sentite.

Grande Fratello, la clamorosa rivelazione di Javier su Helena

Praticamente Javier è stato invitato a fare una sorta di classifica sulle donne presenti al Grande Fratello. Avrebbe dovuto dire chi fosse la più bella e a sorpresa non ha fatto il nome di Helena. Ricordiamo che i due sono stati molto amici, ma davanti a Zeudi si è lasciato scappare altro.

Javier ha quindi affermato: “Shaila, Zeudi e Chiara. Per me Shaila è la prima non Helena. So che per te non è così”. L’ex Miss Italia ha infatti aggiunto: “Sì, Helena è la più bella per me. Ho conosciuto tante belle ragazze, ma quando guardo lei rimango incantata”. La reazione del pubblico non è stata proprio molto positiva verso il pallavolista.

Javier: para mí la más guapa es shaila. Sé que para ti no es así.

Zeudi: No. Para mí es helena. Helena tiene una belleza que… Yo he conocido a muchas chicas guapas (por ser miss), pero helena tiene una belleza que la miro y quedo hechizada #zelena pic.twitter.com/voFNQIFh7K — lix 🦎 (@gaalix0) January 19, 2025

C’è chi ha criticato così Javier: “Sta messo molto male”, “Ma lui l’ha vista Shaila 10 anni fa senza plastica sul viso?”.