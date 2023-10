Dopo l’intervista di ieri di Fedez da Fabio Fazio era partito il countdown, sì perché tutti si aspettavano la risposta di Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle, che con il rapper e la moglie è tutt’altro che in buoni rapporti, ne le ha mandate a dire. Fedez, per chi non avesse visto la punta di ieri di Che Tempo che fa, aveva attaccato Lucarelli in maniera frontale, e senza giri di parole. “Una giornalista che ora non è più giornalista quando non era in formissima mentalmente, mi ha additato come narcisista patologico”.

“Ha dato una diagnosi, pur non essendo un medico. Praticamente etichettandomi così mi ha dato del “pezzo di mea. Chi ha dimestichezza con la scrittura e le parole, non dovrebbe fare diagnosi ad caum. Ci vorrebbe più attenzione.” Insomma, Fedez ha dato alla Lucarelli della persona poco a piombo, per così dire.





Selvaggia Lucarelli, critiche a Fedez dopo l’intervista da Fazio

Stamani Lucarelli è passata al contrattacco sui social, con una serie di storie su Instagram ha smontato Fedez accusandolo di aver avuto l’intento di voler scatenare una shitstorm su di lei. “La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo “nemico”. Quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista”, spiega.

Poi non si è risparmiata: “Fingere che chiunque dà del narcisista a qualcuno si stia sostituendo a uno psicologo, è indossare i panni della vittima in modo francamente goffo”, la tesi della Lucarelli che ha poi pubblicato una vecchia dichiarazione del rapper che aveva definito il collega Salmo un “narcisista pericoloso”.

Lucarelli ha poi affondato il colpo raccontando che Fedez avrebbe un modo agire precis: “il sentiment felice del pubblico nei suoi confronti, utilizza il potere della vittima, e cioè: raccontare che soffro e che mentre soffro c’è chi mi tratta male”. Obiettivo? Da un lato creare empatia con il pubblico che lo guarda, dall’altro “colpire chi lo critica”.