Una terribile notizia ha sconvolto la giornata di lunedì 30 ottobre. Un uomo è morto vicino allo stadio di Napoli, dove nella serata del 29 ottobre è andata in scena la gara di campionato tra i partenopei e il Milan, terminata sul punteggio di 2-2. Nel corso della notte la polizia ha fatto una scoperta agghiacciante, infatti è stato ritrovato un corpo vicino al parcheggio in via Claudio, che risulta essere ormai abbandonato come riferito dal sito Fanpage.

Le forze dell’ordine hanno recuperato il cadavere e avviato immediatamente le indagini, che sarebbero arrivate ad una prima svolta. L’uomo morto vicino allo stadio di Napoli aveva 42 anni e le sue iniziali erano A.S.D.L., infatti il nome completo non è stato ancora rivelato. Si sa che era nativo del comune di Bacoli, nel napoletano, e la ricostruzione dell’accaduto se dovesse trovare altri riscontri sarebbe davvero sconcertante.

Uomo morto vicino lo stadio del Napoli: la scoperta agghiacciante

Stando a quanto riferito, l’uomo che è morto nei pressi dello stadio del Napoli, il Diego Armando Maradona, sarebbe precipitato da ben 20 metri di altezza sotto al settore ospiti. Il rinvenimento della vittima si è registrato verso le ore 2.20 dagli agenti, che non hanno potuto fare niente per aiutarlo. Si analizzeranno sicuramente le telecamere di videosorveglianza dell’impianto sportivo per provare a capire tutto nei dettagli, anche se si è ormai saputo in generale cosa sarebbe accaduto al 42enne.

La morte del tifoso sarebbe avvenuta perché avrebbe provato a scavalcare ed entrare allo stadio di Napoli, nonostante non avesse comprato il regolare biglietto. Fanpage ha appreso che il 42enne ed un amico avrebbero provato ad entrare grazie ad un cunicolo, ma poi sarebbe crollata una trave e l’altra persona ha deciso di non insistere. La vittima ha cercato di arrampicarsi per raggiungere gli spalti, ma è morto per la caduta.

La segnalazione alle forze dell’ordine è stata immediata, dopo aver visto quel cadavere nelle vicinanze del Maradona. Serviranno comunque ulteriori accertamenti e indagini per scoprire tutta la verità e chiudere il cerchio intorno a questa triste vicenda.