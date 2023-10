Matteo Bassetti contro Fedez: “Un incoerente”. Tensione alle stelle tra il Direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e il rapper milanese. Tutto nasce dopo l’intervista del marito di Chiara Ferragni sul Nove con Fabio Fazio in cui si è lungamente parlato della salute mentale e della necessità di un bonus psicologico sopratutto tra i giovani. Ed è proprio qui che, non interpellato certo, ma dando un giudizio personale, Matteo Bassetti si schiera contro l’artista: “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival?”.

E ancora Matteo Bassetti: “Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.





Matteo Bassetti contro Fedez: “Un incoerente”

Fedez si era appellato al governo riguardo il famoso taglio del contributo psicologico nella nuova Manovra. A ‘Che tempo che fa’, Fedez aveva criticato aspramente la decisione e aveva chiesto un passo indietro. Ma Matteo Bassetti non ci sta: “Fedez è un idolo con milioni di follower. E io – chiarisce all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova – mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto”.

“Volevo ringraziarvi davvero di cuore per il supporto a livello personale, ma soprattutto per il supporto rispetto alla tematica del bonus psicologo e della salute mentale”



– @Fedez #CTCF pic.twitter.com/Jh3wmHdaRv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 30, 2023

Lo ha detto bene @Fedez, e chiaro, da @fabfazio: il bonus psicologo va messo in sicurezza, ampliato, finanziato. La salute mentale è e deve essere una priorità. Sveglia, governo pic.twitter.com/pHbwK9wPfQ — nomfup (@nomfup) October 29, 2023

Spiega meglio Matteo Bassetti: “Cioè salire sul palco mentre c’era sua moglie che conduceva il festival, e baciare sulla bocca, al di là del fatto che fosse un uomo o una donna. E’ un atteggiamento profondamente sbagliato dal punto di vista dell’insegnamento psicologico che si può dare ai ragazzi”. Secondo l’infettivologo “un atto così sul palco di Sanremo davanti a 20 milioni di persone non si deve fare. Lo si può fare in un privato”.

Vi ricordate #Fedez e #RosaChemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli… — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) October 30, 2023

E ancora Matteo Bassetti: “Fedez dice che è importante mantenere il bonus psicologico. Mi pare che non ci sia coerenza. E’ la stessa persona, non sono passati più di 8 mesi da febbraio. In questo senso dico che bisogna avere coerenza, perché si ha una grande responsabilità quando si fa l’influencer”. A rispondere al medico ci pensa direttamente X che a nota scrive: “Non c’è alcuna evidenza scientifica che suggerisca che un bacio tra due uomini possa causare danni alla salute psichica dei più giovani. Essa è influenzata da molti fattori, ma l’espressione dell’affetto e dell’amore tra gli individui dello stesso sesso non è tra questi”. Amen.

