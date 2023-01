L’alcol continua a far discutere all’interno della casa del GF Vip 7. È successo di nuovo quindi: la produzione ha fornito i ragazzi con alcune bottiglie di vino e qualcuno ha pensato bene di nasconderle. Parliamo di Oriana che ha proprio chiesto di tenerselo per sé, per alcuni, anzi. Ed eccola la Marzoli mentre cerca di accordarsi con Luca Onestini sul da farsi. Con loro anche Giaele De Donà, la quale chiede di essere avvisata da entrambi sulla location… del vino.

Ma non è d’accordo Micol Incorvaia che invece è dell’opinione che si dovrebbe condividere. Una cosa che per lei viene naturale, così come il gesto successivo di Oriana che invece si infuria, dandole della “scema”. Ma non è finita, perché poco dopo Giaele De Donà decide andare a chiedere appunto a Oriana Marzoli e Luca Onestini se ci sono ancora delle altre bottiglie di vino nascoste. Onestini a quel punto dice: “Ti devi svegliare, di là c’è quella che abbiamo preso insieme, ma se fai così ce te le tolgono“.

“Hanno nascosto il vino”, dramma al GF Vip 7

I ragazzi parlano piano e in codice nella speranza di non farsi beccare dagli altri. E infatti il loro peggior incubo si manifesta qualche istante dopo, quando alcuni vipponi si rendono conto che c’è del vino ancora nascosto. Tutti a chiedersi “come mai in così poco tempo il vino è sparito? Che fine ha fatto?”, a quel punto Antonella Fiordelisi e Milena Miconi decidono di trovare una soluzione, o un colpevole a tutto ciò.

Le due si mettono alla ricerca del vino scomparso. Le due cercano ovunque, convinte che ci sia lo zampino di Oriana Marzoli e Luca Onestini in quel misterioso ammanco. Poco dopo Antonella Fiordelisi e Milena Miconi capiscono di avere ragione, senza però trovare le prove dell’accusa.

Micol vorrebbe condividere il vino con tutti cosa che poi fa , ma Oriana gli dice “ questa è scema “ perché giustamente i mestieranti pensano che la condivisione sia una cosa assurda ! #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/b7GroCWyMA — Soqquadro (@gicarestik2) January 28, 2023

Ed eccoli Luca, Oriana e Giaele che si versano il vino della discordia. Chissà cosa potrebbe succedere tra tutti loro, soprattutto con lo zampino di Antonella che non cerca altro che discutere con Oriana Marzoli. Ci si aspettano grandi cose tra quelle due, sopratutto per un motivo così futile come il vino. Potremmo vederne delle belle, non c’è dubbio.

