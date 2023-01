Guai al GF Vip 7 per un concorrente, che avrebbe violato il regolamento. E ora non sono da escludere provvedimenti nei suoi confronti nella prossima puntata in diretta, prevista lunedì 30 gennaio su Canale 5. E non è la prima volta che questo vippone incappi in un errore del genere, dato che era stato rimproverato dalla regia solamente pochi giorni fa. Stavolta l’ha fatta decisamente grossa, infatti non avrebbe mai dovuto riferire una cosa, che doveva restare ignota agli altri compagni di avventura.

Prima di dirvi tutto su quanto avvenuto al GF Vip 7, con il concorrente che non avrebbe rispettato il regolamento del programma, dobbiamo aggiornarvi su uno scontro tra Tavassi e Fiordelisi. Col primo che ha detto: “Continui a voler fare passare questo messaggio di te, che sei poverina in mezzo a un gruppo di gente a cui di farti male non gliene frega niente. Ti spiego, questa roba non passerà mai e potrai impegnarti anche 24 ore su 24, ma siccome non sta succedendo non passerà. Non passerà mai perché non esiste”.

GF Vip 7, un concorrente avrebbe violato il regolamento

Al GF Vip 7 questo concorrente si stava soffermando sull’ex vippona, quando avrebbe violato il regolamento della trasmissione Mediaset. L’argomento in questione era il Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio con Amadeus direttore artistico e conduttore. Il gieffino ha detto: “Voglio che vada Wilma (Goich n.d.r.)”. Edoardo Tavassi ha chiesto subito conferme: “Ma intendi a Sanremo?”. E lui: “Sì, poi io sono fan di Ultimo e lui quest’anno…”. Sarah Altobello ha allora voluto saperne di più: “Quindi ci va?”.

A rivelare alcuni nomi di cantanti che parteciperanno a Sanremo 2023 è stato Davide Donadei in modo criptico: “All’ultimo, l’ultima settimana l’hanno…”. E poi il sito Isa e Chia ha riportato altre frasi di Alberto De Pisis: “Quindi sai i nomi di tutti quelli che vanno? Perché è già uscita? Dammi solo un nome revival, non so”. E Donadei ha aggiunto: “Paola e Chiara”. Quindi, ha svelato ben due nominativi di coloro che saliranno sul palco dell’Ariston e ora la produzione potrebbe decidere di sanzionarlo.

Alcuni giorni fa lo stesso Davide Donadei era stato richiamato dagli autori perché ha cercato di comunicare con le due coinquiline Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, attraverso un foglio di carta e nelle sue parole è evidente che avesse fatto riferimento a Oriana Marzoli.