Sempre molto alta la tensione al GF Vip tra Davide Donadei e Oriana Marzoli. E pensare che tra i due avrebbe potuto nascere perfino una storia, ma le cose evidentemente sono andate in modo diverso. Quando di recente l’influencer venezuelana è stata salvata e resa immune da Orietta Berti, l’ex Uomini e Donne non ha digerito la decisione dell’opinionista spiegando – a suo avviso – che non è giusto che la modella sia stata salvata due volte di seguito dallo studio.

Oriana Marzoli si è sfogata con Luca Onestini e ha parlato male di Davide Donadei: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”.

Tensione che è salita anche negli ultimi giorni dopo una frase infelice di Davide Donadei nei confronti di Oriana Marzoli. L’influencer stava giocando con Luca Onestini e a un certo punto gli dice: “Così non respiro”. Davide Donadei, in quel momento, si trova in cucina e udita la venezuelana lamentarsi, replica: “Magari”. Una frase che non è sfuggita al pubblico del reality show che ha immediatamente allertato la produzione del GF. Il video come è facile immaginare ha fatto in poco tempo il giro del web.

L’ex tronista si è sfogato in confessionale proprio riguardo Oriana: “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava. Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità” come riporta Biccy.

E nelle ultime ore Davide Donadei ha continuato a parlare di Oriana Marzoli e lo ha fatto con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. In questa occasione ha anche violato il regolamento, il GF Vip se ne è accorto e ha redarguito l’ex tronista Uomoni e Donne. Infatti ha cercato di comunicare con le due coinquiline attraverso un foglio di carta e nelle sue parole è evidente che faccia riferimento a Oriana: “Lei ha un copione scritto qui ed è la sua prima cosa. Poi ti posso dire un’altra roba? C’è qualcuno che non mi convince molto oltre a lei. Hai capito? Em… guarda… proprio non mi convince”. A questo punto ecco che c’è l’intervento di un’autrice del GF Vip 7 che rimprovera il concorrente: “Davide, penna e carta in magazzino, subito! No, non lasciarli lì, portali subito”.