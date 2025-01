“Ma hai scorreggiato?”. Dalla sauna del Grande Fratello rumori imbarazzanti durante una chiacchierata tra concorrenti: il pubblico sconvolto. Una clip che sta facendo il giro del web mostra il momento in cui uno dei concorrenti non è riuscito a trattenere i propri movimenti di pancia e così si è lasciato andare liberamente davanti a tutti. Un suono turbolento. L’incidentino ha subito attirato l’attenzione degli spettatori: chi è stato?

La scena si svolge in sauna, uno dei posti preferiti dai concorrenti per scambiarsi opinioni più o meno riservate sui fatti della casa. In quel momento, i protagonisti erano Javier Martinez, Emanuele Fiori e Giglio. La sauna è ormai diventata uno dei luoghi più gettonati per fare due chiacchiere in intimità, dove si parla di tutto e di più, senza troppi freni. Ma, come spesso accade in situazioni come queste, qualche imprevisto può capitare.

Leggi anche: “Subito in confessionale”. Grande Fratello, Shaila e Lorenzo choc: “Follia, li avete sentiti?!”





“Ma hai scorreggiato?”. Grande Fratello, imbarazzo totale in sauna: il concorrete non riesce a trattenersi

Mentre Emanuele stava raccontando della sua situazione con Chiara Cainelli, la sua voce è stata interrotta da un rumore forte e chiaro. L’autore del rumore non si è mai fatto avanti. Dopo un breve momento di imbarazzo, la conversazione è ripartita subito, come se nulla fosse accaduto.

Naturalmente, sui social il video dell’incontro in sauna è diventato virale. I fan si sono lanciati nel tentativo di capire chi fosse stato. I sospetti si sono subito concentrati su uno. Emanuele Fiori e Javier Martinez erano seduti sulla panca, mentre Giglio si trovava in piedi davanti a loro. Le vetrate erano appannate, ma i loro movimenti erano ancora visibili attraverso le telecamere.

Molti hanno puntato il dito verso uno in particolate. Un utente su X ha scritto: “Javier, se guardi bene, lui fa pure un passo in avanti”. E un altro ha scherzato: “Poi dicono che Javier non tira fuori tutto…”. In effetti, la maggior parte sembra essere convinta che l’autore del rumore fosse proprio lui, l’argentiniano Javier.

O mio Dio ma chi è stato a scoreggiare#GrandeFratello pic.twitter.com/ajhawqBDdG — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 25, 2025

La sauna continua a essere uno dei luoghi dove i concorrenti si sentono più a loro agio per parlare in privato. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: qualche giorno fa, anche Maxime e Lorenzo sono stati protagonisti di una scena simile, con uno dei due che ha fatto un altro “rumorino” che ha subito fatto il giro del web. In quel caso, l’autore è stato identificato come Spolverato. Certo, non mancano le critiche sulla mancanza di bon ton, ma alla fine, siamo pur sempre in un reality.