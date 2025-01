Scoppia una nuova bufera al Grande Fratello. Il clima di calma apparente è durato solo pochi giorni. Inevitabilmente, riemergono tensioni e antipatie tra i concorrenti. Appartati in gruppi più o meno grandi, i partecipanti stanno mettendo a punto le strategie per provare a eliminare i propri rivali dal gioco. E non mancano neanche colpi bassi. L’attenzione del pubblico in queste ore è concentrata su un dialogo avvenuto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in camera da letto. Parole che hanno scatenato la furia dei fan.

Ieri pomeriggio, la ballerina e il modello milanese stavano insieme a piegare i propri abitati sul letto, lontano dagli altri concorrenti. Dopo un po’ che la loro conversazione andava avanti, la ballerina ha cercato più volte di coprire il microfono. Forse aveva qualcosa da nascondere? Voleva che nessuno ascoltassse?A un certo punto però si sentito un commento sgradevole su Helena: “Ma tu vedrai… Aspetta che ci sia un po’ di alcol in più e quella sbrocca davvero!”. Lorenzo ha risposto: “Già, e io non vedo l’ora!”. “Pure io”. ha risposto Shaila.

Leggi anche: “Scelta obbligata”. Comunicato ufficiale del Grande Fratello, la decisione sul programma





“Subito in confessionale”. Grande Fratello, Shaila e Lorenzo choc: “Follia, li avete sentiti?!”

La scena non è finita lì. La gieffina si è guardata intorno e, con un gesto rapido, ha staccato il microfono che portava al petto, sussurrando qualcosa al suo compagno. Un autore è intervenuto per riprendere la concorrente: “Shaila, metti il microfono”. La ballerina ha eseguito l’ordine della produzione, ma lo ha coperto con le mani per continuare a parlare al fidanzato senza essere ascoltata dalla regia e dal pubblico. A questo punto, il Grande Fratello l’ha richiamata nuovamente all’ordine e le ha detto di andare subito in confessionale: “Shaila, vieni in confessionale subito”.

Le reazioni del pubblico non è tardata ad arrivare. Il video infatti è diventato virale in rete. C’è chi attacca Shaila e Lorenzo, come questo utente su X: “Sono raccapriccianti. Se dovesse nascere una discussione stasera contro Helena, sappiamo che se la sono studiata”. Altri, invece, li difendono, come quest’altro fan del Grande Fratello: “In realtà hanno solo detto quello che si aspettano succeda, non si sono mica messi d’accordo per farla sbottare. Lei, d’altro canto, sta provocando da giorni“.

Ora resta da capire se il Grande Fratello deciderà di adottare qualche provvedimento. Infatti, come si ricorderà, i concorrenti erano già stati puniti in passato per essere stati beccati più volte senza microfono. In quell’occasione, la produzione aveva deciso di togliergli una percentuale del budget settimanale per la spesa. Sebbene non tutti fossero colpevoli, la produzione aveva voluto mandare un messaggio chiaro, annunciando che, se i fatti si fossero ripetuti, la punizione sarebbe stata più severa.