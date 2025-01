Grande Fratello, momento davvero imbarazzante nella serata. Sabato 18 gennaio c’è stata la festa a tema sull’Antica Roma. I concorrenti, in abiti dell’epoca, si sono divertiti e hanno ballato fino a tardi. Ma ci sono stati diversi colpi di scena. Tanto per cominciare c’è stato lo sfogo di Lorenzo Spolverato. Il modello ha rotto definitivamente con Shaila Gatta ed è particolarmente teso.

Anche l’ex velina di Striscia La Notizia non ne può più di darsi da fare per tenere in piedi un rapporto a senso unico. Dopo l’ennesima lita Lorenzo ha perso le staffe e ha preso a pugni il muro, poi ha dichiarato: “Io me ne vado, così mi tolgo da tutto il teatrino, mi sono rotto i cog***”. Ma non sono stati loro gli unici protagonisti, in negativo, della festa. Anche Bernardo ha catturato l’attenzione del pubblico con un gesto decisamente sopra le righe…

Bernardo ‘si appoggia’ ad Amanda e lei non la prende bene

Durante il ballo in tanti hanno notato un gesto di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso. Da tempo il fratello di Jovanotti ha manifestato interesse per la coinquilina nonostante la grande differenza d’età. Ma stavolta il suo gesto è stato davvero esagerato. E lei ha lasciato il gruppo, visibilmente colpita in negativo e sentendosi offesa.

Mentre ballavano Bernardo si è ‘appoggiato’ su Amanda. Un contatto tra corpi unilaterale, con lui che se la rideva e lei sorpresa e scioccata. Nonostante lei abbia più volte ribadito che non può esserci nulla tra i due, il concorrente, dopo essersi allontanato e averla pure nominata, si è rifatto sotto. Ma stavolta il suo gesto è apparso fuori luogo.

per non parlare di quest'altro rincoglionito salvato da quel fandom che ha per protetto il lercio, sempre loro (oggi non mi ferma neanche il diavolo)pic.twitter.com/svPYw8nVRc — Paola. (@Iperborea_) January 19, 2025

Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera e giustamente lei si è offesa 🙁 pic.twitter.com/OasyvIGZsT — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 18, 2025

In tanti hanno commentato il gesto di Bernardo: “per non parlare di quest’altro rinco***onito salvato da quel fandom che ha per protetto il lercio, sempre loro (oggi non mi ferma neanche il diavolo)”, “Giusto gli shailercio potevano ridursi a salvare questo qua. Non siamo sorpresi purtroppo” e “Schifoso Bernardo, da denuncia sto mai***“.

