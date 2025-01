Mariavittoria nel mirino del pubblico del Grande Fratello. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata molto amata nei primi mesi della sua permanenza nella casa e insieme a Javier Martinez formavano una coppia di amici super apprezzata dal pubblico. I due hanno regalato momenti di grande ironia e leggerezza, ma poi qualcosa si è rotto e la dottoressa, oltre a fidanzarsi con Tommaso, si è avvicinata sempre più alla fazione in cui ci sono anche Shaila e Lorenzo.

Nonostante le pesanti liti con l’ex velina nei primi mesi in casa, ora le due sembrano molto unite insieme alle due componenti delle Non è la Rai. Le quattro formano un gruppetto che spesso è protagonista di chiacchierate e sparlate contro Amanda Lecciso, che invece fa parte del gruppo di Luca, Javier e l’ormai ex concorrente Helena. In passato Amanda e Mariavittoria hanno avuto non pochi screzi e si sono allontanate rispetto a qualche mese fa. Dopo l’uscita di Helena, Mavi e Amanda si sono riunite parlando di quanto si fossero mancate.

Leggi anche: “Amanda l’ha stesa”. Grande Fratello, Lecciso ormai protagonista: “Bene, allora vattene”





Grande Fratello, il doppio gioco di Mariavittoria con Amanda



“Tu lo sai il bene che ti voglio” ha detto Mavi parlando ad Amanda, che si rammarica del loro litigio basato su sciocchezze. Mariavittoria ne è consapevole e afferma decisa che nessun legame può essere paragonato a quello che ha avuto con Amanda. Poi, le gelosie si sono messe in mezzo e l’hanno deteriorato. L’incontro finisce con un abbraccio tra le due e con Mariavittoria che chiama Amanda ”amore”. Poco dopo, però, è successo qualcosa di davvero assurdo.

Nel video pubblicato su X, si vede Mariavittoria parlare con Pamela e dire: “Mi ha detto un abbraccio, mi ha detto ti voglio bene, ha pianto, io non ho versato una lacrima“. “Io non credo a una parola per tutto quello che ho visto con Jessica”, è stata la risposta di Pamela. E qui la frase choc della Minghetti: “Neanche io”. Il pubblico ha commentato la scena e ha chiesto al Grande Fratello di far vedere le immagini ad Amanda.

“Quanto amerei un video in cui parla e viene smentita dal frame dopo tipo “io non ho versato neanche una lacrima”: procedono a mostrare lei in lacrime di fronte ad Amanda mentre le dice che le manca e le vuole bene“, si legge su X dove i due video sono stati messi a confronto. “Non capisco il motivo per cui venga costantemente oscurato il suo doppio gioco che ormai va avanti da più di un mese, quando verrà sputtanata (se mai succederà) scoppierò i fuochi d’artificio”, si legge ancora.

ve lo giuro questa cosa a distanza di un paio d'ore, inizia a diventare inquietante,,,,,,,,pic.twitter.com/8BNaSieCOV — Paola. (@Iperborea_) January 20, 2025

Il doppio gioco di Mariavittoria è stato scoperto e il pubblico preme perché Amanda sappia cosa trama alle sue spalle: “Ti giuro ci sono talmente tante cose (anche pesanti) che le ha detto alle spalle per poi tornare a piangere da lei 2 ore dopo, che veramente potremmo vedere per la prima volta Amanda sbroccare forte e le altre persone iniziare ad aprire gli occhi su sta falsa”.

“E nessuno se ne rende conto di quanto sia falsa e giocatrice.. bah”, “E nessuno dice niente su di lei, tutti col sangue agli occhi per la Lecciso”, scrivono altri utenti che commentano il doppio gioco di Mariavittoria.