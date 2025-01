Lunedì 20 gennaio, durante la nuova puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha riaperto la porta rossa della casa di Cinecittà, dando il via a una serata ricca di emozioni. Spazio alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due concorrenti che hanno suscitato parecchie discussioni in casa e fuori, poi l’eliminazione di Eva Grimaldi e la notizia bomba del ripescaggio.

Il conduttore ha infatti annunciato la possibilità di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti del reality show e al termine della puntata, ha annunciato i nomi dei sei inquilini ripescati: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. I sei sono stati mandati nel tugurio e giovedì Alfonso Signorini svelerà i quattro concorrenti che potranno restare in casa e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il programma.

Grande Fratello, potrebbe entrare Mario Cusitore di UeD

Non solo un ripescaggio, per far fronte al clamoroso calo di ascolti arrivato con l’uscita di Helena Preses, gli autori del Grande Fratello stanno pensando a nuovi ingressi. Il profilo Agent Beast ha condiviso su X l’ingresso di ben cinque nuovi concorrenti, oltre alla possibilità di alcuni ripescaggi che porterebbero alcuni ex concorrenti nuovamente in gara. Tra questi sembra che quelli con più possibilità siano Helena Prestes, Jessica Morlacchi (che aveva abbandonato la casa come forma di protesta con la decisione di mandarla in nominatio d’ufficio dopo la lite con Helena) e l’attore Iago Garcia, uscito ormai mesi fa ma ancora nel cuore di molti telespettatori.

“BOOM! CRISI NERA: NIENTE ALL’ORIZZONTE Caos, flop, crisi. Gli autori tentano il tutto per tutto: Ultima follia: 5 ingressi Basterà per risollevare gli ascolti? Al momento il bollettino recita senza Helena 14% Spoiler lo sapevano benissimo”, aveva scritto l’esperto tv. Poi un’altra bomba sull’identità di uno dei 5, questa volta lanciata da Amedeo Venza: l’ingresso di Mario Cusitore. Il nome è noto agli appassionati di Uomini e Donne, dove il campano ha creato non poche dinamiche e situazioni con le dame del parterre.

“Mario Cusitore di Uomini e Donne potrebbe entrare nella casa del GF. Voci di corridoio fanno sapere che qualcuno lo avrebbe cercato”, ha scritto l’influencer sul suo account. Sembra quindi che il Grande Fratello e Alfonso Signorini stiano preparando una nuova serie di colpi di scena per portare di nuovo alto l’interesse del pubblico.