“Me l’hanno detto…”. Roger torna e scopre il flirt tra Estefania e Gennaro all’Isola: la sua reazione

Roger Balduino ed Estefania Bernal, flirt allo scoperto con Gennaro. Una relazione che semrbava aver posto le basi più solide per procedere indisturbata e invece, per la delusione dei fan dell’Isola dei Famosi, le vicende sono andate diversamente. Prima l’approdo sull’Isola di Beatriz, che ha messo in discussione la coppia, poi la scoperta che sembra aver segnato un punto definitivo.

Il naufrago scopre tutto. Di recente lo stesso Roger Balduino si sarebbe espresso nei riguardo di Estefania Bernal con parole molto nette: “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione”.





Roger Balduino ha poi aggiunto: “Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla”. Le parole del naufrago su Estefania Bernal non lasciano spazio ad alcun dubbio. A complicare le cose la scoperta del flirt.

L’arrivo dei nuovi naufraghi ha visto l’assenza di Roger per l’infortunio. Ma la scoperta non ha tardato ad arrivare. Stiamo parlando del flirt già in corso fra Estefania e Gennaro Auletto. La naufraga ha condiviso la stuoia con il nuovo compagno di gioco: “Dov’è Estefania? Sarà con un altro già..“, ha esordito Roger. (Estefania Bernal, affondo spietato).

“Io non ci scherzerei troppo su ste cose, non ti stai a sbaglià” – gli ha risposto Guendalina Tavassi per poi aggiungere: “Sta con Gennaro, quello nuovo“. La reazione di Roger? “Guendalina mi ha spiegato com’è la situazione ed è cambiata un bel po’ eh. Quella stuoia è mia eh, me la riprendo io. C’è Gennaro? Che me ne frega, me la riprendo, è mia”.

“Tu puoi dormire qua. Mi ha dato fastidio. Lui perché ha rubato il posto mio e lei perché dorme con lui. Mi devo abituare secondo voi? NO!”. Estefani Bernal non è stata di certo zitta: “Roger è tornato matto e super arrogante, ma super arrogante con tutti. Crede di essere l’uomo della caverna, il re dell’Isola”.

