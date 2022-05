“Cosa ha fatto…”. Caos sull’Isola, per Estefania Bernal l’affondo è spietato: il naufrago vomita tutto in diretta

Estefania Bernal, affondo ‘spietato’ all’Isola dei Famosi. Certamente le vicende sentimentali con Roger hanno fatto di lei una delle protagoniste indiscusse del reality show ai limiti della sopravvivenza. Ma la naufraga pare sia stata al centro dell’ultima polemica avvenuta tra i compagni di gioco. Atteggiamenti che qualcuno pare non aver gradito per nulla. Poi l’attacco davanti alle telecamere.

Marco Maccarini è sbarcato sull’Isola dei Famosi il 16 maggio, dopo Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Pochi giorni e per il naufrago pare siano già arrivate le prime critiche. Ha deciso di tagliare la legna preoccupato dal fatto che il fuoco potesse spegnersi.





Nonostante abbia poi ammesso di aver preso l’iniziativa senza consultare il gruppo, pare che il suo errore non sia passato inosservato a Estefania Bernal: “Lei mi ha infastidito di più…E insisteva…E’ stata massacrante, però quando arriva il confronto si tira indietro…”, l’affondo ‘spietato’ del naufrago arriva puntuale in diretta. (Estefania Bernal, l’ultima mossa).

Estefania Bernal, dal canto suo, non ha certo taciuto di fronte all’affondo di Marco Maccarini: “E’ la seconda sciocchezza che commette…L’altro giorno stavo per cucinare il riso e lui mettendo una pietra in mezzo enorme ha quasi spento il fuoco…Adesso questa…”.

E pare che a non gradire le iniziative di Marco Maccarini, sia anche Carmen Di Pietro: “Un quarto d’ora a tagliare la legna…Hai svegliato tutti i naufraghi…Dai su…”. Parole che Marco Maccarini pare abbia preso con diplomazia per evitare ulteriori polemiche.

