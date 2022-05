Da pochi giorni all’Isola dei Famosi sono sbarcati nuovi naufraghi e uno di loro già sembra intenzionato a fare coppia in Honduras: Gennaro Auletto con Estefania Bernal, la concorrente che fino a poco tempo fa era “impegnata” con Roger Balduino. Una storia già finita, dopo lo sbarco della ex di lui.

Nell’ultima diretta sono sbarcati Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè, i due bellocci del gruppo come anticipato da Ilary Blasi. E Gennaro Auletto, modello napoletano ha subito confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente al fascino della bella Estefania Bernal.





Estefania Bernal e Gennaro Auletto, cosa sta succedendo all’Isola

“Sì certo mi piace è una bella ragazza”, ha detto della collega modella. E si è detto anche sicuro di piacere a lei: “Se dovessi provarci palesemente lei non mi direbbe di no, non riceverei il palo credo”, ha aggiunto Gennaro Auletto su Estefania Bernal. Che sembra ricambiare.

I due passano molto tempo insieme e lei ha già pensato a come potrebbe reagire Roger Balduino se si fidanzasse con Gennaro Auletto: “Se mio mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome. Sì lui non sarebbe indifferente comunque. Lui però non potrebbe dire nulla. Però farebbe la vittima per andare in finale. Adesso al momento non ho scelto nessuno dei due né Gennaro e né Luca. Certo io sono single e tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro”.

La vicinanza tra Estefania e Gennaro non passa inosservata ai Naufraghi che iniziano a dubitare delle loro reali intenzioni #Isola 🏝https://t.co/njGKjMIMj1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2022

Questa “nuova coppia” ha già fatto parlare di sé sull’Isola. Edoardo Tavassi: “L’ho sentita dire che vuole imparare il napoletano e ha detto ‘mi piace lui’. Con Gennaro la vedo bene, si palleggiano un neurone in due, palleggi del neurone tra lei e lui. Gennaro vuole bombarsela. Però per lei è una cosa di una finzione epica. Dai fintissimo come con Roger. Lei ha questo modo di fare per cui o crei una coppia o non vai avanti. Poi lui non capisce quello che dice lei e lei non capisce quello che dice lui. Questa ha fatto finta con Roger per due mesi e mo farà finta con lui. Sì dai è tutta una recita”.

