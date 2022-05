“Ascolta cosa hai detto”. Vladimir smaschera Lory, all’Isola il filmato che incastra la naufraga

Isola Vladimir contro Lory. Venerdì 20 maggio è andata in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel corso della puntata, l’appuntamento numero diciotti, i naufraghi hanno formato due schieramenti che si sono scontrati.

Tra le due fazioni, una pro e una contro Guendalina Tavassi, ad avere la meglio è stata quella contro l’influencer. È stato anche il momento del verdetto del televoto che ha visto protagonisti Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, dell’incontro tra Blind e la fidanzata Greta e delle tensioni. Tra le liti anche quella all’isola tra Vladimir e Lory Del Santo.





Isola Vladimir contro Lory Del Santo

Lory Del Santo ha scatenato la furia di Vladimir Luxuria a causa delle parole dette dopo che Nicolas Vaporidis è andato in infermeria e ha lasciato Playa Rinnovada per le cure. Ilary Blasi ha mandato in onda il filmato in cui Lory spiegava di essere tranquilla e felice a causa dell’assenza di Nicolas. “Non voglio entrare nel merito delle dinamiche, i dissapori, quello che è successo… Ma c’è una cosa insopportabile, non si può gioire dell’assenza di una persona perché è andato in infermeria”.

“Lory, mi dispiace, questo non te lo perdono. Tu lo hai detto, ‘posso esultare? Non ho più la spada di Damocle”. No! Puoi esultare se la persona va via perché votata dal pubblico, ma non perché ha avuto un incidente e sta in infermeria. Non mi piace”, ha detto all’Isola Vladimir contro Lory, che ha cercato di discolparsi.

Ma vi pare che Lory sia contenta che si è fatto male? Che pessima Vladimir qui #isola — Orietta Beartic (@valerio_91_) May 20, 2022

“Questo non è vero, – ha detto Lory Del Santo ripondendo alle accuse di Vladimir Luxuria – non lo penserei mai, ho detto mi dispiace che si sia fatto male, però per due giorni non mi sentirò colpita alle spalle, è stato tre giorni credo, ti pare una come me che dice una cosa che non è vera”.

