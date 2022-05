Edoardo Tavassi, sorpresa all’Isola dei Famosi. Quando si è materializzato questo momento meraviglioso, il naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime ma per la gioia. Non si aspettava di trovarsi di fronte ad una situazione del genere, che lo ha dunque colto alla sprovvista. Ma ovviamente non ha potuto fare altro che ringraziare Ilary Blasi e la produzione del reality show per questa scelta. Bellissime anche le parole proferite dal fratello di Guendalina, davvero commosso per l’accaduto.

Nelle scorse ore Edoardo Tavassi ha ricevuto questa sorpresa all’Isola dei Famosi, ma alcuni giorni fa c’è stata invece una lite furibonda con la sorella. Pesante il giudizio su Edoardo: “Non mi vuoi mai dare retta…Tu non fai nulla qua se non fare le buche sulla stuoia…Sono molto deluso. All’interno dell’Isola non fai niente…E mi devo giustificare? Curati la tua permalosità…”. La risposta di Edoardo ha il sapore delle rottura: “Ci sono rimasto male per le parole di mia sorella. Pensavo parlasse bene di me”.





Edoardo Tavassi, sorpresa all’Isola dei Famosi del padre

Edoardo Tavassi ha avuto una sorpresa all’Isola dei Famosi, giunta veramente in modo inaspettata. Quando ha visto apparire nel video quella figura così importante ma che con la quale non sempre ha avuto legami straordinari, è scoppiato a piangere. E il concorrente del programma di Canale 5 ha detto: “Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratelli in modo esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre”.

A fargli la sorpresa il suo papà, che ha detto nel filmato dedicato ad Edoardo Tavassi: “Edoardo mi somiglia molto, è un po’ capobranco, un po’ giullare. Devo dire che mi assomiglia davvero tanto”. E infine il naufrago ha raccontato qualche particolare sul suo passato: “Quando i miei genitori hanno divorziato, ho scelto di restare con mia madre e per anni mio padre è stato offeso per la mia scelta. Quando sono cresciuto, ho avuto modo di parlargli e mi ha chiesto scusa. Voglio bene ai miei genitori, ho perdonato tutto”.

Intanto, sono usciti i dati sugli ascolti tv del 20 maggio. L’Isola dei Famosi si aggiudica la gara. Infatti il reality batte la finale di The Band su Rai1 condotto da Carlo Conti. Per Ilary Blasi 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5.

“Vai a curarti”. Isola, rottura a un passo tra Edoardo e Guendalina Tavassi