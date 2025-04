Mediaset ha optato per la continuità, decidendo di non modificare il palinsesto del sabato sera e trasmettendo regolarmente una nuova puntata del serale di Amici 24. Una scelta strategica che si è rivelata vincente: durante tutta la giornata, infatti, i funerali di Papa Francesco avevano già monopolizzato l’informazione, esaurendo l’onda emotiva.

Subito dopo il talent show di Maria De Filippi, Canale 5 ha proposto uno speciale del Tg5 che ha ripercorso i momenti salienti della giornata. L’accoppiata ha premiato l’ammiraglia Mediaset, che è riuscita a sfiorare i 4 milioni di spettatori, doppiando gli ascolti dello Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai 1, sempre meno gradito al pubblico.

Amici 24 doppia lo Speciale Porta a Porta: i dati di ascolto

Nel dettaglio, Speciale Porta a Porta su Rai 1 ha interessato 2.321.000 spettatori con uno share del 14%, mentre su Canale 5 il sesto appuntamento con il serale di Amici 24 ha registrato 3.926.000 spettatori con uno share del 26.3%. Anche questa settimana non si è consumata alcuna vera sfida tra Canale 5 e Rai 1: il talent di De Filippi ha doppiato la concorrenza in termini di pubblico, chiudendo circa un’ora dopo lo speciale di Rai 1 e conquistando ben 12 punti di share in più.

La serata di Amici 24 si è conclusa con un colpo di scena: Cristiano Malgioglio non ha espresso il proprio voto, rimandando così l’eliminazione a sabato prossimo. Tra le altre reti, si conferma l’ottima performance di La7 che, anche il 26 aprile 2025, ha conquistato la terza posizione: In Altre Parole ha totalizzato 1.148.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Su Rai2, F.B.I. ha attirato 896.000 spettatori (5.1% di share), mentre F.B.I. International ha raccolto 714.000 spettatori (4.9%). Italia 1 con il film King – Un cucciolo da salvare ha riunito 939.000 spettatori (5.6%). Su Rai 3, Liliana ha raggiunto 785.000 spettatori con il 4.7% di share. Rete 4 con Inside Man ha coinvolto 583.000 spettatori (3.8%). Su Tv8, 4 Ristoranti ha totalizzato 419.000 spettatori (2.6%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 396.000 spettatori con uno share del 2.5%.

