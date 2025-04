La sesta puntata del serale di Amici ha riservato ai telespettatori un momento di grande tensione e commozione. Sul palco si sono sfidati, in un ballottaggio che sembrava impensabile, due dei talenti più amati di questa edizione: la ballerina Chiara e il cantante Trigno. La particolarità della situazione non stava solo nella loro bravura, che avevano ampiamente dimostrato durante la serata con esibizioni straordinarie, ma anche nel fatto che i due giovani sono legati sentimentalmente da alcuni mesi. Questo ha reso il verdetto ancora più difficile da accettare per tutti, pubblico, giuria e protagonisti.

>>“Con chi si è messa”. Ed è così che Shaila mette tutti a tacere dopo la quantità di voci e supposizioni dopo il Grande Fratello: il nome che spiazza tutti

Dopo una serie di performance travolgenti, il momento del giudizio è arrivato, portando con sé un colpo di scena inaspettato. Se da un lato Amadeus ed Elena D’Amario, membri della giuria insieme a Cristiano Malgioglio, hanno espresso le loro preferenze, dall’altro proprio Malgioglio ha deciso di non prendere parte al voto. Una scelta netta e coraggiosa, che ha lasciato senza parole anche Maria De Filippi. “Maria io ti devo dire una cosa, annuncio che non voto. Ho bisogno di riflettere. Sono due talenti straordinari e non me la sento di votare. Se posso cambiare idea tra 15 minuti? No. Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare. Mi dispiace troppo che uno di questi due talenti così straordinari se ne vada a casa”, ha dichiarato l’artista, rifiutandosi categoricamente di scegliere tra i due ragazzi.





Amici 24, Malgioglio non riesce a scegliere l’eliminato

Il gesto di Malgioglio ha congelato il meccanismo di eliminazione, gettando un’ombra di incertezza sul prosieguo della serata. Mentre il pubblico assisteva incredulo, Chiara e Trigno sono stati mandati in casetta, visibilmente emozionati e tristi, a vivere quello che sembrava un doloroso addio. Maria De Filippi li ha raggiunti in collegamento proprio mentre si scambiavano baci e abbracci pieni di malinconia, pronti ad affrontare la possibilità di separarsi non solo come compagni d’avventura ma anche come coppia.

Il verdetto, però, è stato tutt’altro che definitivo. Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi che, vista la parità dei voti e il mancato intervento di Malgioglio, l’eliminazione era sospesa. “Il voto di Cristiano è determinante e quindi attualmente rimanete tutti e due”, ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che almeno fino alla prossima settimana entrambi avrebbero avuto la possibilità di restare nel programma. Tuttavia, ha anche avvertito che in apertura della prossima puntata potrebbe essere chiesta un’ulteriore esibizione, e che a quel punto la scelta definitiva ricadrà nuovamente sui giudici, o forse solo su Malgioglio.

Il serale di Amici continua così a regalare emozioni fortissime, alimentando l’affetto del pubblico per due giovani talenti che, almeno per ora, possono ancora sognare insieme. L’appuntamento con la prossima puntata si carica quindi di attesa e tensione, perché il destino di Chiara e Trigno è ancora tutto da scrivere.