La serata del 26 aprile ad Amici 24 si è rivelata particolarmente carica di emozioni e sorprese. Durante la sesta puntata del Serale, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha riservato al pubblico una serie di momenti intensi, ma soprattutto una situazione inaspettata che ha stravolto le dinamiche abituali del programma. Contrariamente a quanto accade di solito, infatti, nessun allievo è stato eliminato, lasciando tutti i concorrenti ancora in gara per la prossima settimana.

Il clima in studio è stato teso e carico di aspettative, con i ragazzi che si sono esibiti in performance sempre più complesse e coinvolgenti. Con l’avvicinarsi della finale, prevista tra sole tre settimane, cresce la competizione ma anche la pressione sugli allievi, che si giocano ogni sera la possibilità di continuare il loro percorso. Il pubblico, da casa e in studio, ha assistito a duelli artistici serrati, aspettandosi da un momento all’altro il nome dell’eliminato, che però non è arrivato.





Amici 24, Trigno vince una borsa di studio

Nel frattempo, la serata ha regalato anche momenti di grande gioia, in particolare per uno dei protagonisti di questa edizione. Tra una prova e l’altra, Maria De Filippi ha interrotto il ritmo della gara per leggere un comunicato ufficiale che ha catturato l’attenzione di tutti. Enel, partner del programma da diversi mesi, ha infatti assegnato un premio speciale a uno degli allievi, riconoscendo il suo talento e la sua capacità di incarnare valori come rispetto, fiducia e innovazione.

A vincere questa prestigiosa borsa di studio dal valore di 10 mila euro è stato TrigNO, cantante che sta conquistando pubblico e critica con la sua crescita artistica all’interno della scuola. La conduttrice ha letto le motivazioni della giuria di esperti di comunicazione, sottolineando: “Amici ed Enel condividono valori fondamentali come rispetto, fiducia e innovazione. Una giuria di esperti ha osservato i ragazzi e l’allievo che questa settimana ha incarnato al meglio questi valori e a cui Enel offre un premio di 10 mila euro per sostenere la sua formazione artistica è TrigNO”.

Visibilmente emozionato e grato, TrigNO ha ringraziato tutti per l’opportunità ricevuta, lasciando trasparire la sua commozione per questo importante riconoscimento. Con la vittoria del premio Enel e una puntata senza eliminazioni, la serata di Amici 24 si è conclusa in modo assolutamente fuori dal comune, regalando ai concorrenti una nuova carica in vista delle decisive settimane che porteranno alla finale.