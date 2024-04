“Fatto gravissimo”. Benigno cacciato dall’Isola dei Famosi, Cecchi Paone spiega tutto

“Qualcosa di molto grave”. Isola dei Famosi, la confessione di Cecchi Paone su Benigno. Il racconto dell’ex naufrago fa capire più o meno quello che potrebbe essere successo, anche se di fatto, ad oggi, non si è ancora capito perché. Da una parte c’è lo stesso Francesco Benigno che racconta la sua versione: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti”.

Poi dice: “Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolosissimi. Vi chiedo di far vedere tutte le immagini”. L’attore siculo ha raccontato poi che avrebbe alzato nei confronti di Artur un “piccolo legnetto davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso”. Dopo la notizia bomba di ieri pomeriggio, in molti si sono affrettati a commentare la faccenda. Anche Myrta Merlino col suo Pomeriggio 5 ha voluto dire la sua.





“Qualcosa di molto grave”. Isola, la confessione di Cecchi Paone

In collegamento, Emanuela Gentilin, ha fatto sapere: “Abbiamo una nuova comunicazione che riguarda proprio Francesco Benigno. Bene, il naufrago è stato espulso da L’Isola dei Famosi, perché ha avuto dei comportamenti non consoni e anche vietati dal regolamento, c’è stata una violazione. Durante la puntata verrà spiegato bene quello che è successo davvero e che ha portato a questa decisione”.

E ancora: “Ti posso dire che siccome lui era al televoto, il televoto è stato annullato e gli altri quattro sono andati nuovamente al televoto senza di lui”. A questo punto, interrogato da Myrta, Alessandro Cecchi Paone dice: “Vuol dire che lui ha fatto qualcosa quando non era stato inquadrato. Probabilmente di notte, perché io non ho visto nulla che giustifichi una durezza e una scelta forte come questa. Perché voglio specificare una cosa importante”.

Cecchi Paone poi racconta: “Non sempre i naufraghi vengono inquadrati, a differenza del Grande Fratello qui ci sono due troupe che girano e qualche volta si resta fuori campo. Mentre non era inquadrato, ma poi gli autori vedono tutto, ha fatto qualcosa di grave. Se era alterato? Alterato va bene, ma una cosa è essere alterati, tanti urlano e strillano, qui significa che ha fatto qualcosa di più grave. Qualcosa che non si è visto, ma che hanno visto gli autori”.

