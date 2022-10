Altra puntata di Uomini e Donne con al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere della dama si siedono al centro dello studio e va in scena l’ennesimo confronto di una storia infinita. Ida Platano ha fatto sapere di essere uscita con i cavalieri Claudio e Giuseppe, sottolineando che sono due persone diverse. Il pubblico ha visto uno scontro che c’è stato tra lo storico cavaliere e la parrucchiera bresciana dietro le quinte del programma. Nel video in questione Gemma Galgani ha rimproverato l’ex della sua amica per aver fatto una battuta su di lei.

Poi Ida Platano si è rivolta in questo modo a Riccardo Guarnieri: “Sei furbo, se pensi che ti ho fatto stare male sputa il rospo”. La dama dopo aver detto di sentirsi molto meglio dopo lo sfogo, ha aggiunto: “Ho bisogno di un uomo che abbia contenuti a livelli, che dimostra con i fatti gli attributi, sono sempre stata sicura della persona che sono, mi aspettavo da te prendere in mano la situazione, oggi dico basta”. La replica del 41enne è stata: “Secondo te sono stato furbo per andare a cena con te, addirittura io furbacchione”. La dama è rimasta ferma nella sua decisione: “Non ti aspetto più, sono stata chiara al telefono, il mio tempo per te è finito”.

Riccardo Guarnieri rissa sfiorata a Uomini e Donne

Durante la puntata andata in onda lunedì 3 ottobre si è sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e il cavaliere Claudio. Guarnieri ammette di non gradire i complimenti che Ida Platano rivolge agli altri mentre continua ad attaccarlo. A questo punto interviene Claudio – uno dei nuovi pretendenti di Ida – e prova a dare un consiglio al cavaliere tarantino: “Prova a farla rilassare”. Il tono della discussione si alza, Riccardo Guarnieri perde la pazienza e si dirige verso Claudio. Solo l’intervento di Maria De Filippi scongiura la rissa in studio

“Non mi può dire che non porto rispetto”, sbotta Riccardo Guarnieri restando ancora al centro dello studio. Maria De Filippi prova a farlo ragionare e spiega di non condividere il suo atteggiamento: “Claudio non ti ha detto niente. L’hai provocato Riccardo. Gli hai detto porta le mozzarelle, sollevala tu. Lo provocavi. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato”.

“C’è un problema di fondo – prosegue Maria De Filippi. Ogni volta che Ida esce con qualcuno te la prendi con gli altri uomini e te la prendi con lei perchè ammette che si è divertita una sera. Quando lei dice che è uscita e si è divertita, a te parte l’embolo. Ma se tu non vuoi stare con lei, perchè non può uscire? Sei sicuro che non ti dia fastidio il fatto che lei esca con altri? Sei sicura che non sia un sentimento di possesso?”. “Possesso no. Mi infastidisce il fatto di sentire sempre apprezzamenti sugli altri. Su di me no”, risponde Riccardo Guarnieri. Dopo un lungo discorso, Maria De Filippi calma i due che alla fine si stringono la mano.