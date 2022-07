Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne, per il cavaliere corteggiatore di Ida Platano non ci sarebbe più spazio. La decisione ufficiale non è stata presa ma da fonti vicine al programma di Maria De Filippi sembra ormai certo il suo addio. Una storia, quella del cavaliere tarantino, piuttosto chiacchierata. Dopo una lunga assenza, Riccardo Guarnieri si era ripresentato nello studio di Maria De Filippi per provare a mettere insieme i pezzi della sua storia d’amore con Ida Platano ma, dopo averci riprovato per l’ennesima volta, i due avevano deciso di dirsi addio. Questa volta, pare, definitivamente.



In molti non avevano creduto alla loro storia. Tra questi l’ex protagonista Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”, aveva attaccato.





Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne: il motivo



E ancora: “Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”. (Leggi anche “Lo fanno insieme”. UeD, pubblico contro Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Non avete dignità”)



Recentemente Ida, avvistata a Roma forse con un nuove amore, sembrerebbe aver mandato un messaggio a Riccardo Guarnieri. Scriveva su Instagram: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. E Riccardo?



Per lui il percorso a Uomini e Donne sembra concluso. Il motivo? Dopo qualche giorno dalla fine del programma Riccardo venne subito beccato in compagnia di una dama misteriosa. La stessa con cui, qualche settimana dopo, Riccardo sarebbe stato beccato anche in altre occasioni. Pare che la redazione del programma di Maria De Filippi non avrebbe gradito tale atteggiamento da parte del cavaliere del trono over e questo potrebbe mettere a rischio la sua presenza nella prossima edizione.

