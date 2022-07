“Cosa ho dovuto subire”. Ida Platano ancora contro Riccardo Guarnieri: il suo gesto è molto chiaro

Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri secondo molti suoi fan. Non è stata diretta ed esplicita, ma tutti hanno compreso che potesse essere indirizzato proprio al suo ex un comportamento avuto nelle scorse ore. Nonostante Uomini e Donne sia fermo per la pausa estiva, le vicissitudini legate ai volti del programma sono sempre di attualità e il pubblico cerca sempre di captare qualcosa di interessante. Cosa che è accaduta proprio con la dama, che non sappiamo se vorrà fare alcune precisazioni.

Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri? Così sembrerebbe, stando ai suoi seguaci e alla pagina La Nostra Tv. Intanto, Ida o Gemma Galgani potrebbero essere concorrenti de La Talpa, che tornerà in onda nel 2023 dopo tanti anni di assenza e che è prodotto dalla società di Queen Mary. Queste le parole di Venza: “Una delle due potrebbe approdare alla nuova edizione de La Talpa. Figurati se in questi anni erano lì a cercare l’amore!”. L’avventura a UeD dovrebbe interrompersi intorno al mese di dicembre, quindi starebbero nel parterre per circa 3 mesi.





Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri? Cosa è successo sui social

Ida Platano, gesto per Riccardo Guarnieri sui social network secondo coloro che la seguono assiduamente sui social. Non sappiamo se lui se la sentirà di dire qualcosa, anche se è difficile che possa farlo visto che non è stato nominato direttamente. Attraverso alcune Instagram stories, il volto di Uomini e Donne ha pubblicato alcune frasi che sembrerebbero inequivocabili. Parole destinate a creare ancora discussioni, sebbene l’inizio della trasmissione di Maria De Filippi sia ancora lontano.

Ida Platano ha scritto su Instagram: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. Quindi, queste affermazioni hanno fatto immaginare subito che ce l’avesse con Riccardo Guarnieri, tenuto conto che è stato l’amore più importante della sua vita. Ma ora ha compreso che deve concentrarsi maggiormente su di sé e quindi è pronta a reagire meglio in futuro.

La vacanza romana di Ida comunque sembra aver portato fortuna e infatti appare sui social sempre più sorridente e solare. Merito della sorpresa che qualcuno pare abbia lasciato sulla porta della sua camera d’albergo. Una busta con su scritto “per te” accompagnata da un cuore. Poi Ida ha mostrato tutto sulle stories di Instagram con tanto di “grazie” e una faccina felice con i cuori come commento.

Ida Platano, nuovo spasimante e nuovi sorrisi per la dama di UeD. Che sorprese in quell’hotel