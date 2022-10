Sono passati quasi due mesi dalla morte della regina Elisabetta II, dalle nebbie della memoria torna alla luce un biglietto che la sovrana aveva destinato al nipote William. Sono stati mesi difficili per il regno, colpito dalla morte di Elisabetta e travolto da una crisi economica pesante. Quando la regina Elisabetta se n’è andata per sempre, in pochi erano riusciti a salutarla un’ultima volta, infatti sembra che ce l’abbiano fatta solamente il nuovo re, Carlo III, e la principessa Anna. Dopo la sua morte è stato ora diffuso un retroscena sul principe Harry, che farebbe comprendere maggiormente quale sia l’atmosfera che si respira nella famiglia reale.



Un gesto nei suoi confronti sicuramente poco carino e che potrebbe essere considerato come un allontanamento di una pace totale. A riferire tutto Page Six, che ha esordito così: “Il Principe Harry ha cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per dirle addio. La cosa scioccante è che ha scoperto che era morta solo leggendo gli articoli online”.

Regina Elisabetta, ritrovato un biglietto per William bambino



“Questo ce l’hanno riferito diverse fonti di palazzo. La tensione era impressa sul viso di Harry mentre veniva portato a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, poche ore dopo la sua morte l’8 settembre. Un insider di Buckingham Palace ci ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo Re Carlo III, in mattinata”.



“Tuttavia, nessuno della famiglia reale ha effettivamente chiamato Harry per dirgli della morte del monarca nel primo pomeriggio, portandolo a scoprirlo dal web quando è atterrato nel tardo pomeriggio”. Il legame tra Harry e la regina è stato sempre fortissimo. Non è un mistero per nessuno come il secondo genito di Carlo fosse il preferito. Molto più di William un biglietto per il quale ha attirato nelle ore scorse particolare attenzione.



A condividere la notizia del ritrovamento è stata la Royal Household Mail attraverso il profilo Twitter ufficiale. Sul biglietto scritto dalla Sovrana si legge: “William, spero che ti piaccia aprire questo ogni giorno. Dalla nonna”. Secondo le ricostruzioni, il biglietto è stato scritto prima del 1997 e quindi prima della morte di Lady Diana. Di cosa si tratta? Di un calendario dell’avvento, regalato per l’occasione a William.

