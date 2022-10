Un soldato gallese di 18 anni che fatto parte del corteo funebre della regina Elisabetta ed è stato a guardia del suo feretro nella camera ardente allestita a Westminster Hall è stato trovato morto nella sua caserma dell’esercito. Il soldato Jack Burnell-Williams, di Bridgend, è stato trovato a Hyde Park Barracks a Knightsbridge, Londra, mercoledì 28 settembre.

La guardia, che era conosciuto come Jak dalla sua famiglia e dai suoi amici, ha svolto un ruolo importante durante i funerali di stato della regina Elisabetta II meno di due settimane fa. La polizia e i soccorsi sono stati chiamati alla base militare alle 15:48 di mercoledì pomeriggio ma non sono stati in grado di salvare Jack Burnell-Williams, che è stato dichiarato morto sulla scena, riferisce il Mirror .

Jack Burnell-Williams, morta guardia del feretro della regina Elisabetta

La madre Laura ha condiviso un tributo a suo figlio insieme a una sua foto, scrivendo: “Non avrei mai pensato che l’avrei detto, ma noi come famiglia abbiamo tutti il ​​cuore spezzato per l’improvvisa scomparsa del nostro meraviglioso figlio Jack Burnell-Williams”. La polizia non sta attualmente trattando la morte come sospetta. Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato: “Un uomo di 18 anni è stato dichiarato morto sul posto. I suoi parenti più prossimi sono stati informati. La morte non è stata trattata come sospetta”.

Il giorno del funerale della regina, il giovane soldato ha fatto la guardia alla bara della defunta monarca mentre compiva il suo ultimo viaggio, con grande gioia della sua famiglia e dei suoi amici. La sua famiglia ha dichiarato con orgoglio che il figlio stava “facendo il suo dovere per la regina nel suo ultimo viaggio”. Avevano pubblicato un video delle truppe del reggimento a cavallo della cavalleria domestica, incluso il defunto soldato, che prendevano parte alla cerimonia mentre Elisabetta II si dirigeva verso la sua ultima dimora.

Dopo la sua morte, la ragazza di Burnell-Williams, Molly Holmes, ha scritto sui social media: “Mi mancherai per sempre amore mio. Davvero affranta”. Mentre la sorella del giovane soldato ha aggiunto: “Ce la faremo insieme come una squadra. Dobbiamo renderlo orgoglioso come lui ha fatto con noi”. Jack Burnell-Williams aveva 18 anni ed era stata una delle reclute più recenti della Household Cavalry.