Regina Elisabetta, svelata la causa della morte: nelle ore scorse pubblicato il documento ufficiale del decesso della sovrana. L’estratto è stato pubblicato oggi dal National Records of Scotland, che secondo i media scozzesi nei giorni scorsi aveva impedito l’accesso al documento da parte dei mezzi di informazione. Il certificato mostra che la morte della regina Elisabetta è stata registrata dalla figlia, la principessa Anna, il 16 settembre. Tre giorni prima dei funerali a Londra che hanno puntato gli occhi del mondo sulla casa reale.



Funerali che, a quanto pare, hanno avuto un costo esorbitante anche se, va detto, celebrazioni di questo livello di sfarzosità e organizzazione sono però facilmente calcolabili nell’ordine di milioni di sterline. La cerimonia del 1997 per la morte della principessa Diana, che si calcola siano costati tra i 3 e i 5 milioni di sterline. Mentre il royal wedding di William e Kate Middleton sono stati stanziati circa 6,3 milioni di sterline. Per il funerale della Regina si calcola che solo per la protezione i costi possano superare i 7,5 milioni di dollari.

Regina Elisabetta, svelata la causa della morte: vecchiaia



Il vicecommissario aggiunto della polizia metropolitana, Stuart Cundy, ha affermato che l’operazione è la più grande nella storia delle forze londinesi, superando le Olimpiadi di Londra del 2012, che hanno visto fino a 10.000 agenti di polizia in servizio al giorno. Una macchina enorme a cui vanno aggiunti in costi per tutto il cerimoniale: dai trasferimenti agli addobbi che potrebbero ammontare a diversi milioni di sterline.



Il costo sarà scaricato sui contribuenti che finanziano la royal family con 200 milioni di sterline annui.Tornado al decesso, l’ora registrata sono le 15 e 10 dell’8 settembre. L’8 settembre, poco dopo le 12 e 30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota nella quale si esprimeva la preoccupazione dei medici per la salute della regina. L’annuncio ufficiale della sua morte è stato dato alle 18 e 30.



Dalla fine dello scorso anno la sovrana, che ha regnato per 70 anni, soffriva di “problemi di mobilità”, come aveva riferito Buckingham Palace. Dimostrazione erano state le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina che avevano costretto Elisabetta a dare alcuni forfait.

