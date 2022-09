Carlo III d’Inghilterra sarà incornato ufficialmente sovrano il prossimo anno, eppure le speculazioni su di lui sono già iniziate a cominciare da quelle intorno alla sua morte. Una profezia macabra che sta da qualche giorno impazzando su Twitter legata al nome di Logan Smith colui che lo scorso 7 giugno aveva scritto un controverso tweet, annunciando la morte della 96enne proprio per l’8 settembre. Non è il primo ‘profeta’ che parla della Royal Family. Quella più famosa è legata al celebre Nostradamus.



Secondo gli studiosi una terribile profezia graverebbe sulla corona di Carlo III e sulla consorte la Regina Camilla. Pare che il chiaroveggente, il cui vero nome era Michel de Nostredame, abbia predetto che la regina Elisabetta sarebbe morta proprio all’età di 96 anni. È proprio questo dettaglio a far tremare Buckingham Palace. La profezia di Nostradamus su Carlo III parla della possibilità di un’abdicazione.

Carlo III, profezia in rete sulla sua morte: la data



Stando ad alcune indiscrezioni basate su alcune foto delle mani del nuovo sovrano, inoltre, Carlo sarebbe malato. Una situazione che andrebbe a dare sostegno alla profezia dell’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese. Oltretutto la Centuria 8 Quartina 97 parla di “un regno che avrebbe cessato di crescere”. E secondo gli esperti si tratterebbe proprio del Regno Unito.



Insomma il riferimento sarebbe ai Windsor, con la regina Elisabetta che potrebbe essere stata l’ultima esponente ad essersi seduta sul torno. Eppure non esiste una data precisa come invece sembra fare Logan Smith (account tra l’altro tutto da verificare) che si è azzardato a fare un’altra previsione inerente la vita del nuovo Re Carlo III.



Secondo Smith l’ex Principe del Galles sarà al timone della corona solo per quattro anni. “Il Re Carlo morirà il 28 marzo 2026, quando avrà 78 anni”. Difficile da credere, come difficile la previsione di Smith sulla regina. Più di qualcuno infatti crede che quella sulla Regina sia opera di una manomissione, il tweet cioè è stato modificato prova è che quel messaggio in rete non si trovi più.

