Reazione a Catena , è terminato l’interregno delle Tre e Lode. Nel quiz show di Rai1, che inizia alle 18:45 ed è condotto da Marco Liorni che da cinque anni ormai è il padrone di casa, le professoresse universitarie si sono dovute arrendere. Chiara Pollio, Lauretta Rubini e Marianna Scaglioso si sono però lautamente accontentate. Dopo aver dato ampia dimostrazione delle proprie abilità si sono portate a casa infatti la bellezza di 119mila euro. Niente male.

“Sta andando a gonfie vele” ha infatti commentato ad inizio puntata Marco Liorni che ha presentato il trio sfidante, tutto al maschile, così: “Sti tre omaccioni… Marco, Simone e Mario“. E beh, oltre al fisico, gli avversari hanno dimostrato di avere anche il cosiddetto sale in zucca: “Ci siamo allenati tanto in questi due anni”. I tre sono infatti una vecchia conoscenza del programma, visto che avevano partecipato due anni fa. E durante tutto questo tempo hanno affilato le loro armi… pardon, menti.

Leggi anche: “Oddio, che disastro”. Reazione a catena, che ‘choc’ per le Tre e Lode. Liorni interviene





Le Tre e Lode sconfitte, il pubblico esulta

In tanti hanno commentato la conclusione del ‘periodo d’oro’ delle tre docenti Chiara, Lauretta e Marianna. Se da una parte le tre prof hanno sbaragliato spesso e meritatamente la concorrenza, dall’altro non sono riuscite ad entrare nelle grazie di buona parte dei telespettatori. Che infatti ha esultato quando sono state sconfitte da Marco, Simone e Mario: “Godoooooo, Liorni non sa come contrastarli” ha twittato ad esempio un utente.

Altri commenti sono sulla stessa frequenza: “O mio Dio… io non voglio dire niente ma oggi, forse, è QUEL GIORNO”, “Ce l’abbiamo fatta”, “L’addio alle regine, non ci posso credere”, “Il momento che tutto il mondo aspettava” e “Per noi è come se l’Italia avesse vinto il Mondiale”. E non è finita, sentite qua: “Dai che si levano dalle pa**e“, “Non mi sembrano proprio contente, ma, dopo più di due settimane, è anche giusto ritornare a casa”, “Era ora venissero eliminate” e “Le fanno fuori finalmente!”.

Il momento che tutto il mondo aspettava #reazioneacatena pic.twitter.com/yFPoIhngPT — Sun kissed (@ScaValeria) August 1, 2023

I Dai e Dai sono riusciti a piegare le Tre e Lode dopo 19 puntate di dominio delle prof grazie a ben 14 parole azzeccate contro le 9 delle campionesse in carica. Dopo aver vinto nello slot “L’intesa vincente” con un bottino di 132 mila euro, tuttavia, sono riusciti a portarsi a casa solo 2mila e 63 euro. Peccato per loro, ma avranno modo di rifarsi. Intanto si godono la bella vittoria contro Chiara, Lauretta e Marianna che hanno monopolizzato Reazione a Catena dal 14 luglio scorso.

“Di già?”. Temptation Island, lieta notizia per Mirko e Greta: nessuno se l’aspettava così presto