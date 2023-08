Nella giornata di lunedì 31 luglio è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, con protagoniste ancora una volta le campionesse le Tre e Lode. Sono arrivate al gioco conclusivo, ovvero l’ultima catena, e qui si è registrato qualcosa di parecchio insolito. Anche lo stesso Marco Liorni ha deciso di intervenire per scherzarci su. Una serata non indimenticabile per le concorrenti, che però si è conclusa in una maniera non negativa.

Si aspettavano qualcosa in più da questo appuntamento di Reazione a catena, ma le campionesse le Tre e Lode non sono state impeccabili. Anzi, hanno purtroppo commesso numerosi errori e inevitabilmente c’è stato il restringimento del montepremi finale. E il conduttore, una volta letta la cifra finale, ha voluto fare una battuta che ovviamente è stata accolta positivamente dal pubblico e anche da loro, dato che c’era solamente tanta ironia.

Leggi anche: “Non vi dovete vergognare”. Reazione a catena, lacrime in diretta per le Tre e Lode: Marco Liorni e pubblico senza parole





Reazione a catena, cosa è successo alle campionesse le Tre e Lode

Una volta cominciata l’ultima catena della trasmissione Reazione a catena, ecco che le campionesse le Tre e Lode hanno inanellato tanti insuccessi. Le concorrenti si chiamano Chiara, Lauretta e Marianna e stavolta non sono proprio state in grado di ottenere ciò che speravano. Una volta fatti i numerosi errori, il montepremi a disposizione si è abbassato repentinamente fino ad arrivare ad appena 800 euro. Ma non è finita qui.

Ma hanno ulteriormente chiesto di dimezzare la somma e infine hanno dovuto accettare di avere disponibili 485 euro per conquistare il terzo elemento. Le parole erano tasto e partenza e la risposta esatta era cancelletto. Le Tre e Lode l’hanno individuata e hanno quindi vinto quella somma irrisoria, ma comunque soddisfacente. E Liorni ha esclamato: “Potete pagarvi una cena, una super cena“. Quindi, ce l’hanno fatta a vincere ancora ma economicamente non hanno guadagnato granché in questa puntata.

In generale, però, le Tre e Lode stanno riscuotendo un successo straordinario dato che sono campionesse da ormai 15 giorni. E sono destinate ad essere alcune delle concorrenti più rappresentative della storia del programma.