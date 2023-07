Reazione a catena, lacrime davanti alle telecamere del programma. Marco Liorni insuperabile alla guida del timone del programma di successo che ha visto andare incontro a una delle puntate più significative di sempre. Infatti non è mai accaduto fino ad ora di vivere un’emozione così tanto forte al punto da non saperla contenere davanti alle telecamere. Ovviamente anche il conduttore è dovuto intervenire per spiegare al pubblico a casa cosa stesse accadendo.

Lacrime a Reazione a catena. Tutto ha avuto inizio dalla sfida tra Le Tre e Lode e Tre sul sofà che è andata incontro a non poche difficoltà. Motivo questo che avrebbe dunque spinto la concorrente Marianna a non trattenere le lacrime. Davanti alla reazione di Marianna, Marco Liorni si è lasciato andare a un gesto decisamente tenero.

Lacrime a Reazione a catena, Marco Liorni costretto a intervenire per spiegare tutto

“Toccare le lacrime porta fortuna”, ha detto il conduttore toccando una lacrima di Marianna. Il padrone di casa ha poi aggiunto per precisare: “Sono lacrime di gioia, è un pianto liberatorio il suo”. E Marco Liorni ci avrebbe visto lunga. Infatti le Tre e Lode hanno portato a casa un’altra vittoria. Non un bottino di 152.000€ com’era all’inizio ma poco più di 4.000€ poi 2.375€ dopo l’acquisto del terzo elemento.

E il successo del programma si deve senza alcun dubbio anche e soprattutto a un timoniere impeccabile. Marco Liorni è sempre in grado di gestire ogni imprevisto e la puntata che ha visto la vittoria de Le tre e Lode ne è stata la conferma. Uno dei conduttori più seguiti e amati, Marco Liorni, originario di Roma, ha iniziato la sua carriera come inviato di Verissimo, all’epoca con Cristina Parodi alla conduzione.

Ma il conduttore ha una vita soddisfacente anche sotto il punto di vista personale. Unito in matrimonio da 9 anni con Giovanna Astolfi, Marco è papà di due splendide figlie, Emma e Viola, oltre che di un figlio nato da una precedente relazione con l’ex moglie. Un amore di papà che lo spinge a spostarsi spesso tra Napoli e Roma e che Marco compie molto volentieri proprio per amore dei figli.