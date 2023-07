Grande colpo di scena a Reazione a catena, il programma condotto da Marco Liorni. È successo tutto nella puntata di giovedì 20 luglio. A rendere tutto più intenso sono state le attuali campionesse del gioco, ovvero le Tre e Lode. Siamo al gioco finale, e le ragazze, partendo dalle due parole base indicate nella grafica della foto in alto, ‘ARIA’ e ‘SACCO’, da ‘MO__E’ sono incredibilmente riuscite a capire che la parola corretta era ‘MONTE’. Alla fine le Tre e Lode si sono riuscite a portare a casa quasi 5000 euro. C’è da dire tuttavia che avrebbero potuto vincere molto di più. Il problema è che durante il gioco hanno commesso tantissimi errori.

C’è da dire che in ogni caso, la vittoria ha permesso loro di ottenere l’accesso alla puntata successiva. Eccole quindi Chiara, Marianna e Lauretta che si consacrano così una delle squadre più in gamba di quest’anno. In effetti sono campionesse nel programma da oltre una settimana. La giovani, grazie a 3 punti di vantaggio che sono riuscite ad ottenere al gioco dell’intesa vincente, hanno sconfitto l’altra squadra.





Poi, nell’ultima puntata, dopo un’ultima catena di grande suspance, le Tre e Lode hanno indovinato la parola giusta portando a casa 73.000€. Un grande grandioso bottino per le ragazze. Insomma, stanno facendo faville e Marco Liorni è molto felice per loro. C’è anche da dire che il programma del conduttore Rai sta andando alla grande.

Solo negli ultimi giorni, L’intesa vincente ha registrato ben 2milioni 260mila telespettatori con uno share del 24.8%, mentre nel resto del programma il pubblico è stato di 3milioni 134mila spettatori, share del 27.3%. Solo per paragone, su Canale5 il competitor Caduta Libera ha ottenuto invece, nel segmento Inizia la sfida , una media di 1milione 109mila telespettatori con il 12.7%, mentre il programma vero e proprio è stato visto da 1milione 618mila telespettatori, 14.6% di share.

Insomma, si tratta di un periodo alquanto fortunato per Marco Liorni e il suo programma. C’è anche da dire che è anche merito dei concorrenti ultimamente. Le persone da casa infatti adorano, quando ci sono ragazzi in gamba che sanno rispondere bene a tutte le domande. Quindi merito anche alle Tre e Lode.

