Attimi di panico a In Onda, il programma di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. È successo tutto durante la puntata di giovedì 20 luglio, in prima serata. Si parla dell’argomento di queste settimane: ovvero il salario minimo, la misura politica proposta dal M5s e ora sostenuta fortemente dal Partito Democratico e il suo segretario Elly Schlein. In studio non ci sono solo i conduttori chiaramente, ma anche degli ospiti. Parliamo di Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa che è chiaramente a favore della misura come ha spesso dichiarato e Licia Ronzulli di Forza Italia, che invece si oppone fermamente.

Si discute animatamente del salario minimo e a questo punto Annalisa Cuzzocrea dice: “Si salta da un minimo…”. Tutto d’un tratto la giornalista viene fermata dal suono di una sirena, anzi di un allarme. La vicedirettrice de La Stampa allora non può far altro che interrompersi e cercare di capire cosa sta succedendo in studio.





Attimi di panico a In Onda, il programma di La7

Il suono proviene dalle fila della Ronzulli che risponde guardando il telefono e dice:“Suono…”. Tutti pensano che sia appunto il telefono ma non è proprio così. Licia Ronzulli di Forza Italia alla specifica: “È l’antifurto di casa, quindi mi devo preoccupare”. La donna cerca di restare calma ma si vede che la tensione è abbastanza palpabile.

Chiaramente Marianna Aprile capisce la situazione e nota che la forzista deve necessariamente capire cosa succede prima di continuare, così lancia la pubblicità: “La ringraziamo per essere stata qui con noi e anche per l’alert”, dice con molta ironia la padrona di casa. Priam di questo inconveniente Licia Ronzulli aveva dichiarato riguardo la politica nazionale: “Se Matteo Renzi decide di passare in maggioranza e di aprirsi a no, perché no?”.

E ancora: “Se sposa il nostro programma, ci può essere una compatibilità politica. Le nostre porte sono aperte. In Forza Italia è arrivata Caterina Chinnici che era del Pd. Renzi deve capire cosa vuole fare da grande, ma sulla giustizia e sul salario minimo, ad esempio, la pensiamo allo stesso modo”.

