Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, estate d’amore alla faccia delle malelingue. Nelle ultime settimane si è più volte riparlato di una presunta crisi tra i Prelemi ma, appunto, era solo presunta. Nulla di vero nelle voci che davano in rotta la coppia nata al GF Vip di Alfonso Signorini, che tra l’altro è anche un grande amico. I due si stanno godendo le vacanze più innamorati e complici che mai. E ovviamente, soprattutto lei, non esitano a condividere sui rispettivi profili social le foto più belle e i video più divertenti da Mykonos e non solo.

Ma nelle ultime ore c’è stata un po’ di preoccupazione. No, non per le sorti di questa coppia ma per Pierpaolo Pretelli, che ha partecipato alla Partita del Cuore, in onda su Italia1 giovedì 20 luglio sera, e un infortunio l’ha costretto a lasciare il campo dolorante. L’evento di solidarietà era dedicato alle persone colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Romagna e il fidanzato di Giulia Salemi ha giocato con il Golden Team.

Pierpaolo Pretelli al pronto soccorso, come sta

Alla guida tecnica del Golden Team con Pierpaolo Pretelli, Arrigo Sacchi. Dall’altra parte la Nazionale Cantanti, con coach Sandro Giacobbe. Fin dai primi minuti della Partita del Cuore l’ex gieffino si è messo in mostra ma poi lo scontro di gioco con Moreno Morello. Ha preso una ginocchiata alla testa dall’inviato di Striscia la Notizia ed è uscito.

Si pensava a un infortunio di poco conto, invece Pierpaolo Pretelli ha detto di avere molto dolore dopo il colpo ricevuto. Da qui la decisione di fare degli accertamenti in ospedale, con i fan che su Twitter chiedevano notizie preoccupati. Poi è arrivata la foto dal pronto soccorso di Rimini con un aggiornamento.

Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare 🤣.

Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea.. 🍀 pic.twitter.com/JwgpwhSFSK — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) July 20, 2023

Dopo averlo visto, possiamo tirare un sospiro di sollievo 🫶#prelemi pic.twitter.com/rPgtOrqz8x — PrelemiChannel (@lesclerate2) July 20, 2023

Ci hai fatto preoccupare ma per fortuna tutto bene ❤️#prelemi pic.twitter.com/FLA6kBcVxt — PrelemiChannel (@lesclerate2) July 20, 2023

“Tranquilli. È stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea”, ha scritto Pier sotto alla foto in cui è sdraiato sul lettino, con il ghiaccio alla testa ma sorridente. Foto che è stata subito commentata anche dalla sua Giulia Salemi, “piccolino”. Poi Pierpaolo Pretelli ha fatto ritorno allo stadio e lui stesso ha spiegato in zona telecronaca di stare meglio, scherzando anche sull’accaduto.