Terremoto in Rai, cambia tutto. Dopo il clamoroso caso di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, si aggiunge un altro nome alla lista degli ‘addii’. Non solo nomi di storici conduttori televisivi continuano ad attirare l’attenzione pubblica ma adesso arriva la volta del cosiddetto “valzer dei vicedirettori”. Sotto la luce dei riflettori la direzione, dunque, dei Tg nazionali. La notizia fa presto il giro del web e potrebbe provocare un vero e proprio scossone.

Terremoto in Rai, cambia tutto. Proseguono i cambiamenti anche nei Tg nazionali. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il direttore Gianmarco Chiocci confermerà al Tg1 Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, Maria Luisa Busi. Restab incerto il nome di Bruno Luverà, il cui posto potrebbe essere preso da Senio Bonini.

Si passa al Tg2, dove al primo posto nella classifica delle novità più ghiotte si piazza il nome di Alfonso Samengo, vicedirettore di Rai Parlamento. E nella ventata delle incertezze, resterebbero confermati i nomi di Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani. Ovviamente non si può non menzionare la direzione del Tg3. Ed è qui che il nome che può crea clamore è proprio quello del noto giornalista italiano.

Sembra infatti che sotto la direzione di Mario Orfeo, non siano previsti grandi cambiamenti se non quello chiacchieratissimo di Maurizio Mannoni, il conduttore di Tg3 Linea Notte. Dopo la pausa di 150 giorni prevista per le ferie arretrate, Mannoni sembra essere pronto alla pensione, che stando alle prime indiscrezioni, potrebbe partire dal mese di aprile 2024. Ma chi prenderà il suo posto?

Non è ancora chiaro e noto il nome del sostituto, ma il pubblico italiano non può che restare sintonizzato per afferrare al volo la prima conferma in merito. Nei giorni scorsi questo presentatore si era lasciato andare a dichiarazioni di fuoco, in relazione ad un episodio di cronaca nera verificatosi nel recentissimo passato. E la Rai, dopo le enormi polemiche scaturite, ha optato per cancellare il programma, almeno stando alle voci riferite dal sito Dagospia.