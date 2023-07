Clamorosa decisione della Rai, che ha già deciso di cancellare un programma. Dopo lo scandalo esploso nei giorni scorsi, sembra che da viale Mazzini abbiano partorito qualcosa di molto drastico, col conduttore che non dovrebbe veder nascere questo suo nuovo progetto. Troppo pesanti per i vertici della televisione pubblica italiana alcune dichiarazioni rilasciate da questo presentatore, che era stato bersagliato di critiche nei giorni scorsi.

Il responsabile informazione del Pd, Sandro Ruotolo, aveva già protestato contro la Rai, che ora avrebbe scelto di cancellare il programma in questione. Queste erano state le sue parole: “Conviene alla Rai, al servizio pubblico, affidare un programma? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria? E che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista”.

Leggi anche: “Dicono che l’ha presa male”. Rai, scoppia un altro caso: la conduttrice sostituita dalla collega





La Rai ha deciso di cancellare un programma dopo lo scandalo sul conduttore

Nei giorni scorsi questo presentatore si era lasciato andare a dichiarazioni di fuoco, in relazione ad un episodio di cronaca nera verificatosi nel recentissimo passato. E la Rai, dopo le enormi polemiche scaturite, ha optato per cancellare il programma, almeno stando alle voci riferite dal sito Dagospia. In una notizia flash di quest’ultimo, è stato anche svelato il giorno in cui questa scelta sarà ufficializzata pure al pubblico.

La decisione è stata presa su Filippo Facci, che salvo ulteriori colpi di scena al momento impensabili, non condurrà I Facci Vostri. Si trattava di una striscia giornaliera che doveva essere mandata in onda su Rai2. Lunedì 17 luglio dovrebbe esserci la comunicazione ufficiale. Facci comunque non dovrebbe essere estromesso definitivamente dalla tv di Stato, infatti potrebbe essere al timone di una trasmissione sulla musica classica e operistica. Il suo programma è stato cancellato per la sua frase sulla vicenda, legata al presunto stupro del figlio di Ignazio La Russa ad una ragazza.

Queste erano state le sue parole sul caso di cronaca, dette a Libero Quotidiano: “La ragazza fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo“. Facci è un giornalista che ha lavorato per Repubblica, L’Avanti, Il Tempo e Il Riformista per ricordare i principali. Ed è spesso stato ospite in diversi programmi tv.