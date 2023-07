Una notizia clamorosa è stata scoperta dal pubblico, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai. Una conduttrice è stata esclusa proprio all’ultimo istante, quindi il suo programma non lo vedremo trasmettere nei prossimi mesi. Ed è stato un vero e proprio colpo di scena, visto che lei era ormai convinta di avercela fatta. Aspettava solamente l’annuncio ufficiale, che però non è mai arrivato, lasciandola con una cocente delusione.

Non sarà facile assorbire questo durissimo colpo, inflitto dalla tv pubblica. Nei palinsesti Rai il nome della conduttrice non è mai uscito dalla bocca di nessuno e quindi è stata ufficialmente esclusa. Ma c’è di più, infatti è stata una sua giovane collega a batterla praticamente sul tempo. Infatti, è stata scelta al suo posto facendola rimanere con un pugno di mosche in mano. E a quanto pare la sua reazione non è stata ovviamente tranquilla.

Palinsesti Rai, conduttrice esclusa all’ultimo momento

A distanza di poco tempo dall’annuncio definitivo dei palinsesti della Rai, è emerso tramite il settimanale Oggi questo retroscena sulla conduttrice, che non si sarebbe mai aspettata fosse esclusa così repentinamente. Non sappiamo se avesse ricevuto rassicurazioni dai vertici della tv pubblica, ma sta di fatto che sembra “che l’abbia presa malissimo”, quando ha fatto la brutta scoperta. Per lei quindi nessuna trasmissione all’orizzonte.

A rimanere arrabbiata e delusa è stata Elena Santarelli, infatti la presentatrice era certa che dovesse condurre un nuovo programma su Rai2 nel corso del pomeriggio. Invece ci sarà Ema Stokholma dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18, al timone di Radio 2 Happy Family, la trasmissione che viene mandata in onda anche su Radio 2. Insieme ad Ema ci sono anche i Gemelli di Guidonia. Elena, secondo indiscrezioni, avrebbe condotto un programma che richiamava Detto Fatto, ma ora tutto è saltato.

Elena Santarelli, 41 anni, dal 2018 è opinionista di Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni. Nel 2019 è stata opinionista di Sanremo Giovani a Italia Sì e giurata de Lo Zecchino d’Oro. Dal 2014 è unita in matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, i quali hanno due figli.