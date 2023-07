Roberta Capua è stata tagliata dai palinsesti Rai, la notizia era nell’aria ma solo nei giorni scorsi, durante la presentazione ufficiale, è arrivata la certezza di tutto questo. Un colpo che la presentatrice ha digerito a metà come si capisce dalla lunga intervista rilasciata a TvBlog.it, nel corso della quale ha spiegato anche le ragioni di perché il programma La volta buona, in onda su Rai 1, è stato affidato a Caterina Balivo. Prima però si è lasciata andare a considerazioni (e rivelazioni) di altro tipo.

>“Guardate con chi sono”. Barbara D’Urso contro la sua sostituta, dove si è fatta vedere. Tra le due è ormai guerra (FOTO E VIDEO)

Raccontando, per esempio come: “dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”.





Roberta Capua spiega perché la Rai non l’ha riconfermata

E ancora ribadisce: “Quello stop fu una scelta mia: ho avuto un figlio ad una età matura e me lo sono voluto godere. Comunque, evidentemente il progetto ha preso una piega differente, ogni profilo professionale è diverso e lo stesso programma condotto da una o da un’altra cambia nettamente”. Poi è entrata a bomba sul discorso nuovo programma.

“Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”. La motivazione? “Ho un agente che si occupa di queste cose, gli hanno comunicato che era stata fatta una scelta diversa”. Un’amarezza dalla quale Capua esce con tutta la sua classe.

Spiega: “Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”. Ora per lei si parla di un trasferimento a La 7, alla guida di Lingo, il gioco condotto proprio dalla Balivo. Voce che lei stronca: “No, che io sappia, no. Starò fuori almeno fino a dicembre. E poi vediamo quello che succede, spero ci siano novità”.