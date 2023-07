Ora non ci sono praticamente più dubbi: tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino è in atto una battaglia a distanza, che probabilmente non prevedrà nessuna esclusione di colpi. La prima a parlare era stata la giornalista ex La7, la quale in un’intervista aveva indirettamente bacchettato l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ora sarà lei al timone della trasmissione Mediaset e ha intenzione di cambiare completamente registro, rispetto a colei che l’ha preceduta.

Infatti, senza citarla direttamente, Barbara D’Urso era finita nel mirino di Myrta Merlino con le seguenti dichiarazioni rilasciate a La Stampa: “Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Continuerò a raccontare agli italiani il romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare”.

Barbara D’Urso contro Myrta Merlino: con chi si è fatta vedere

Dunque, Barbara D’Urso dopo aver sicuramente letto quelle parole di Myrta Merlino, ha deciso di risponderle a modo suo. Ha scelto il social network Instagram, dove si è fatto vedere in compagnia con una persona particolare. E nella sua didascalia si è potuta intravedere una certa ironia nei confronti della collega. Chissà se la guerra a distanza terminerà così o se nei prossimi giorni potremmo aspettarci qualche altra discussione.

Nel post social pubblicato nella giornata di domenica 9 luglio, Barbara D’Urso ha voluto punzecchiare Myrta Merlino parlando sempre di casalinghe: “Con la mitica Nunzia vi abbraccio, ricordando la fantastica giornata a Bari vecchia con le mie amiche casalinghe. #colcuore e con #strascinate #bari #puglia”. E in tanti hanno scritto altri messaggi sotto il suo commento, prendendo le sue difese e contestando la decisione di Mediaset.

I suoi ammiratori hanno scritto a Barbarella: “Nessuna sarà mai come te, Canale 5 finisce con te”, “Quanta cattiveria, il suo lavoro l’ha sempre fatto bene”, “Ci mancherà il tuo sorriso, sei unica e la regina della tv italiana. Lo sarai sempre”.