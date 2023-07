Le sue parole erano probabilmente le più attese e finalmente sono arrivate poche ore fa. Myrta Merlino ha svelato come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque, dopo l’addio di Barbara D’Urso che ha lavorato nel programma Mediaset per ben 15 anni. Ma la rottura con Pier Silvio Berlusconi è stata totale e l’ex giornalista di La7 ha dunque preso il suo posto. E ora ha svelato cosa farà a partire dal prossimo mese di settembre su Canale 5.

Prima di dirvi tutto su Myrta Merlino e su come sarà organizzato il nuovo Pomeriggio Cinque, vi diamo qualche altra precisazione su Barbara D’Urso. Le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia nelle ultime ore che proverebbero a fare ulteriore chiarezza. Ha scritto su Twitter: “Barbara d’Urso sapevo da tempo che non sarebbe stata confermata (seguiranno altri nomi non solo lei). Io devo essere onesto: negli anni insieme tra #pomeriggio5 e #domenicalive e ancor prima #mattino5 ; mi sono sempre divertito e ho imparato”.

Myrta Merlino, come sarà il suo nuovo Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino ha quindi rotto il silenzio per la prima volta, da quando Mediaset ha ufficializzato la decisione di mettere lei al posto di Barbarella. Adesso l’ex conduttrice di La7 ha rilasciato un’importante intervista a La Stampa e ha subito precisato come sarà il nuovo Pomeriggio Cinque. Possiamo subito anticiparvi che il suo intento è quello di differenziarsi notevolmente dalla D’Urso, infatti ha deciso di puntare soprattutto su determinati argomenti.

A La Stampa la Merlino ha rivelato: “Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico, che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”.

E infine ha aggiunto: “Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Ci saranno le notizie leggere, ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”. E queste ultime parole sono sembrate essere una sorta di frecciatina a Barbara D’Urso.