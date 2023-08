Ha davvero del clamoroso quanto scoperto in rete dal pubblico di Temptation Island. Mirko e Greta hanno deciso di frequentarsi al di fuori del reality show, dopo che lui ha rotto definitivamente con la sua ex fidanzata Perla, la quale si sta conoscendo in modo approfondito con il tentatore Igor. Ma ora è successo qualcosa di inaspettato tra il ragazzo e la tentatrice, che hanno praticamente bruciato le tappe e hanno compiuto un gesto incredibile.

Prima di dirvi tutto su quanto accaduto dopo Temptation Island tra Mirko e Greta, queste sono state invece le considerazioni di Perla sui social: “Ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare… Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo”.

Temptation Island, la scoperta clamorosa su Mirko e Greta

Una volta terminato Temptation Island, Mirko e Greta hanno subito pubblicato delle foto insieme. Nelle immagini è stato possibile vedere i due baciarsi in maniera passionale ed è stata scelta la seguente didascalia: “I tuoi occhi, la mia cura…”. Ma c’è stato un ulteriore colpo di scena perché gli attentissimi utenti hanno scovato sul web un post della mamma della tentatrice, la quale ha pubblicato una foto particolare. E lui ha anche risposto.

Come è stato riferito da Ultimenotizieflash, che ha riportato un tweet di un utente, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno deciso di fare subito sul serio. Infatti, c’è stata la presentazione in famiglia. Lui ha incontrato la mamma della giovane. La signora ha mostrato ai suoi follower un’immagine in barca, in cui c’è lei insieme alla neo coppia, scrivendo: “Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non ti mentiranno mai”.

Prontissima la replica di Mirko, che ha scritto: “Grazie suocera“. E in tanti hanno sottolineato il fatto che queste presentazioni e questa confidenza di lui nei riguardi della mamma di Greta sarebbero esagerate, visto che fino a poco tempo fa era ancora impegnato in una relazione di lunga durata.